Auto importeren uit Dubai: een goede keuze?

Als mensen een auto importeren uit het buitenland, zijn meestal de Europese landen zoals België of Duitsland aantrekkelijke importlanden. Maar wist je dat een auto importeren uit Dubai ook mogelijk is en bovendien veel goedkoper dan een geïmporteerde auto uit de meeste Europese landen? In dit artikel lees je meer wat er bij komt kijken als je een auto wilt laten verhuizen vanuit Dubai naar Nederland.

Auto importeren uit Dubai: verschil tussen nieuwe auto’s en oldtimers

Een auto kopen is in landen zoals Dubai een stuk goedkoper dan in Nederland. Het Arabische land behoort echter niet tot de Europese Unie, waardoor je invoerrechten moet betalen bij een auto importeren uit Dubai. Dit is per auto en productiejaar verschillend. Voor auto’s die ouder zijn dan 30 jaar betaal je minder invoerrechten. Vooral de btw ligt bij oldtimers een stuk lager, omdat je 9% aan btw betaalt in plaats van de gebruikelijke 21%, die wel gerekend wordt bij de import van auto’s jonger dan 30 jaar.

Registratie en apk keuring

Voor iedere auto in Nederland geldt dat je als bestuurder pas de weg op mag als de auto apk gekeurd is. Hetzelfde geldt voor auto’s die je vanuit het buitenland hier naartoe haalt. Voordat je de auto laat keuren moet je hem echter eerst nog laten registreren. Zowel de registratie als de apk-keuring kosten geld. Wil je graag weten wat de kosten zijn die op rekening komen van een geïmporteerde auto uit Dubai? Bij sclrotterdam.com kun je invoerrechten berekenen.

Houd de koers in de gaten als je een auto in Dubai koopt

Wanneer je een auto aanschaft in Dubai, betaal je met een andere munteenheid, de VAE Dirham. Bij een grote aankoop zoals een auto, zeker als het om een luxe wagen gaat, is het verstandig om dit te doen op het moment dat de wisselkoers gunstig is. Bij een wisselkoers dat niet gunstig is ten opzichte van de euro, betaal je aanzienlijk meer. Het is goed om alle bijkomende kosten van je onderneming om een auto te kopen in Dubai in kaart te brengen. Zo weet je of het onder de streep loont om een auto uit dit land te importeren of niet.

Nederlandse vereisten voor een auto uit Dubai

Een auto die je inkoopt uit een land als Dubai, moet echter wel aan een aantal specificaties voldoen, als je er in Nederland mee de weg op wil. Bij het RDW wordt de auto geïnspecteerd op de emissiekwaliteit en sommige auto’s uit het buitenland voldoen niet aan de voorwaarden op dit gebied. Heb je een luxe auto gezien in Dubai die je voor een koopje kunt aanschaffen? Dan is het mogelijk de moeite waard om deze te importeren naar Nederland, mits de wagen voldoet aan de Europese emissie-eisen.