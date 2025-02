Sky Sports sluit opmerkelijke sponsordeal met F1-team

Het grote automerk Audi gaat vanaf volgend jaar deelnemen aan de Formule 1. Ze nemen het team van Sauber over, en de verwachtingen zijn direct heel erg groot. In aanloop naar hun debuut, hebben ze nu een grote deal gesloten met de Britse zender Sky Sports.

Audi is hard bezig met de voorbereidingen op hun debuut in de Formule 1. Ze gaan vanaf volgend jaar eigen krachtbronnen produceren, en ze gaan het team van Sauber volledig overnemen. Ze hebben veel grote namen aangetrokken, waaronder de nieuwe teambaas Jonathan Wheatley en voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto. Ze zetten dit jaar echter hun eerste stapjes in de paddock, en dat gaan ze op een bijzondere manier doen.

Grote invloed

Audi heeft namelijk een opvallende deal getekend met de Britse zender Sky Sports F1. Ze worden namelijk de officiële sponsor van Sky Sports. De zender zendt de Formule 1 uit in het Verenigd Koninkrijk, en hun verslaggeving wordt in veel andere landen ook gebruikt. Het gaat om een meerjarige deal die vanavond voor het eerst zichtbaar zal zijn tijdens de uitzending van het F1 75 Live-evenement.

Eerdere kritiek

Op welke manier deze deal zichtbaar zal zijn, is nog niet bekend. Mogelijk komen er logo's van Audi in beeld, of wordt er op een andere manier duidelijk gemaakt dat beide partijen met elkaar gaan samenwerken. Het gaat volgens Audi om een sponsorschap dat zichtbaar zal zijn in de uitzendingen, de digitale platformen, op de sociale media-kanalen en ook in de podcast van de zender. Sky Sports kreeg vorig jaar veel kritiek, ze werden beschuldigd van partijdigheid, en ze zouden vooral te kritisch zijn op Max Verstappen. Bij de zender verwezen ze die verhalen zelf naar het rijk der fabelen, en nu gaan ze in zee met een nieuw team in de koningsklasse van de autosport.