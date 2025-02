Familie Schumacher gaat in beroep in afpersingszaak

De familie van Michael Schumacher heeft een nieuwe stap gezet in de afpersingszaak. Drie mannen stonden in Duitsland voor de rechter voor het afpersen van de familie. Vorige week hoorden ze hun straffen, maar de familie vindt deze niet hoog genoeg. Ze gaan nu in hoger beroep tegen de uitspraak.

Vorig jaar werd duidelijk dat de familie van Schumacher werd afgeperst door een drietal mannen. Ze hadden foto's en video's van de zevenvoudig wereldkampioen in handen gekregen. Ze dreigden deze online te plaatsen als ze geen geld zouden krijgen. Ze wilden 15 miljoen euro van de familie zien, maar de verdachten werden opgepakt. De familie Schumacher beschermt de privacy van de oud-coureur, sinds zijn zware ski-ongeval in 2013 is hij niet meer in het openbaar verschenen.

Verschillende straffen

De rechter in Wuppertal deed vorige week uitspraak in de afpersingszaak. Er stonden drie mannen terecht. Een vader en een zoon, en een voormalig beveiligingsmedewerker van de familie. De hoofdverdachte kreeg drie jaar celstraf, en zijn zoon kreeg een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. De voormalige beveiliger van de Schumachers werd veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van twee jaar voor medeplichtigheid. Vooral de straf van die laatste, derde verdachte was opvallend. Hij had immers toegang tot de familie.

Grote ontevredenheid over derde verdachte

De familie Schumacher is het niet eens met de straf voor oud-beveiliger Markus F. Ze hebben besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Corinna Schumacher, de vrouw van Michael, is namens de familie met een statement naar buiten gekomen over de afpersingszaak: "We zijn in beroep gegaan tegen de in onze ogen veel te milde straf voor de heer F. Naar mijn mening was hij het brein hierachter. Wat mij nog het meest schokt, is de enorme vertrouwensbreuk. Hij zou een straf moeten krijgen die mogelijke copycats kan afschrikken."