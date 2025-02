Afpersers familie Schumachers krijgen zware straffen

De verdachten in de afperszaak van de familie van Michael Schumacher kennen hun straf. De zaak hield Duitsland geruime tijd in zijn greep. De rechter heeft nu uitspraak gedaan, en de drie verdachten zijn schuldig bevonden. Ze krijgen alle drie een andere straf.

De zaak rondom zevenvoudig wereldkampioen Schumacher kwam vorig jaar aan het licht. Drie verdachten hadden foto's en video's van Schumacher in handen gekregen, en daarmee chanteerden ze de familie van de Duitse race-legende. Sinds zijn ski-ongeval in 2013 is de gezondheidstoestand van Schumacher onbekend, zijn familie schermt hem af van de buitenwereld. De verdachten dreigden het beeldmateriaal online zetten als de familie Schumacher geen vijftien miljoen euro zou betalen.

Zware straffen

Drie verdachten waren een vader en een zoon, en een voormalig beveiligingsmedewerker van de familie Schumacher. De hoofdverdachte en zijn zoon bekenden in december al schuld. De hoofdverdachte werd door de rechter veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, zijn zijn kreeg een voorwaardelijke straf van zes maanden. De derde verdachte kreeg een voorwaardelijke straf van twee jaar voor medeplichtigheid. De hoofdverdachte stelde tijdens het begin van het strafproces in Wuppertal dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor zijn actie. Ook bood zijn excuses aan, en zijn zoon deed dat ook.

Bewijsmateriaal

Een woordvoerder van het Duitse Openbaar Ministerie legde uit dat de verdachten veel materiaal in handen hadden gekregen. Hij stelde dat er negenhonderd foto's, bijna zeshonderd video's en gedigitaliseerde medische dossiers in beslag waren genomen. Het is een grote overwinning voor de familie Schumacher, die twaalf jaar na het ski-ongeval voor de privacy van de zevenvoudig wereldkampioen blijven zorgen. In de afgelopen jaren is er weinig bekend geworden over zijn toestand, ook vrienden van de familie houden die privacy in stand. Schumacher wordt nog altijd gezien als één van de beste coureurs die ooit in de Formule 1 heeft gereden.