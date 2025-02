Felle Norris snoert critici de mond

De Grand Prix van Miami, vanaf die race beschikte McLaren en dus ook Lando Norris over de snelste auto van de grid. De eerste kans voor de Brit om te strijden voor de wereldtitel. Het is de McLaren-coureur niet gelukt om de titel te veroveren van Max Verstappen mede door foutjes van zowel de coureur zelf als het team. Norris kreeg hier heel wat commentaar op en snoert ze nu de mond met een reactie.

Lando Norris was afgelopen zaterdag te gast bij de podcast: The Fast and the Curious. Hier sprak hij over de critici van het seizoen 2024 en dient hij hun van repliek. “Wat ik niet echt respecteer, zijn mensen die denken dat ze het beter weten, terwijl dat waarschijnlijk niet zo is omdat ze niet in die situatie zaten, niet op dat moment leven en gewoon valse dingen doen. Dingen zoals hoe heeft iemand dat in godsnaam kunnen bedenken? Mensen noemen het tegenwoordig geen complottheorieën meer, maar feiten”, vertelt de Brit in de podcast.

Lastig

De Britse coureur vervolgt zijn verhaal met dat hij het lastig vindt: "Het is iets waar ik vroeger waarschijnlijk veel meer last van had. Je moet er gewoon mee leven en mee omgaan. Het feit dat mensen kritiek op je hebben of je steunen, je bent natuurlijk altijd veel blijer met de supporters."

Norris wil liever kritiek krijgen om te groeien: "ik weet dat ik kritiek ga krijgen. Ik bekritiseer mezelf altijd. Ik wil dat mijn team kritiek op me heeft." Hij voegt nog aan zijn verhaal toe, dat hij mensen die hem omhoog halen terwijl hij het niet goed genoeg gedaan heeft 'haat' en dat het hem irriteert.

Verandering in mentaliteit

De coureur van McLaren heeft zijn mentaliteit veranderd en wil dit meenemen naar het nieuwe seizoen: “Vorig jaar had ik driekwart van de tijd een idee met 'Oké, nu ga ik gewoon verder met mijn eigen ding en focus ik me op mezelf'. Dat leek te werken en zo ga ik dit jaar ook in. Ik weet dat ik fouten ga maken en ik weet dat ik geen perfecte races ga rijden en dat soort dingen, net als elke atleet. Het maakt me niet uit wat mensen zeggen, want ik ben altijd de eerste die mezelf bekritiseert.”

Door middel van deze mentaliteitsverandering verwacht Norris het dit jaar knap lastig te maken voor viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Eerder vertelde hij ook al dat hij een goed gevoel had bij de shakedown op Silverstone.