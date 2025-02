Kan Leclerc pijnlijk Formule 1-record ontlopen?

Charles Leclerc hoopt dit jaar een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel in de Formule 1. De Monegask lijkt bij Ferrari een goede kans te maken op die gedroomde titel. Lukt dat hem niet, dan lonkt er een pijnlijk negatief record voor Leclerc.

Leclerc eindigde vorig jaar op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Alleen Max Verstappen en Lando Norris wisten meer punten te pakken dan de Ferrari-coureur. Hij kon Ferrari ook niet aan de constructeurstitel helpen, maar bij de Italiaanse renstal gaan ze het nieuwe seizoen wel in met een goed gevoel. Het is immers de verwachting dat de vier topteams dichterbij elkaar gaan komen.

Geen mooi record

Leclerc kan dus worden gezien als een kanshebber voor de wereldtitel. Als hij die titel niet pakt, dan kan hij wel een record pakken. Het gaat niet om een mooi record, want hij kan de coureur met de meeste WK-punten zonder ooit de wereldtitel te hebben gepakt worden. In zijn hele loopbaan heeft hij tot nu toe 1430 WK-punten gepakt, en daarmee is hij in de buurt van het record.

Recordhouder

Valtteri Bottas is nu nog de coureur met de meeste WK-punten ooit zonder een wereldtitel. De Fin verloor eind vorig jaar zijn zitje en staat nu op 1797 WK-punten. Sergio Perez komt met 1638 WK-punten in de buurt van dit record, maar ook hij is dit jaar niet meer actief in de Formule 1. Leclerc heeft een achterstand van 367 WK-punten op het record van Bottas, en het is realistisch dat hij aankomend seizoen in de buurt komt van dit aantal. Vorig jaar reed hij 356 WK-punten bij elkaar, en hij wil het nu vanzelfsprekend beter gaan doen. Het is geen gewild record, en voor Leclerc is de opdracht helder. Als hij dit record niet op zijn naam wil hebben, dan moet hij wereldkampioen worden.