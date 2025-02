Brundle wijst grote topfavoriet aan voor wereldtitel

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Het is de verwachting dat het een spannende strijd gaat worden tussen de topteams van McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull. Martin Brundle ziet één duidelijk favoriet voor de wereldtitel in het komende seizoen.

McLaren veroverde vorig jaar de constructeurstitel in de Formule 1. Ze zijn het enige topteam wat stabiel is gebleven, want bij Red Bull, Ferrari en Mercedes zijn er zaken veranderd. Alle drie de teams hebben hun line-ups aangepast. Max Verstappen krijgt bij Red Bull Liam Lawson als teamgenoot, Ferrari heeft Lewis Hamilton ingelijfd en Mercedes heeft gekozen voor de jonge debutant Andrea Kimi Antonelli. Het zorgt voor veel nieuwsgierigheid, maar ook vraagtekens.

Duidelijke favoriet

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle ziet een duidelijke favoriet voor het komende seizoen. De Britse commentator deelt zijn voorspelling met zijn werkgever Sky Sports: "Ik denk dat McLaren waarschijnlijk als favoriet aan het seizoen begint. Ferrari beschikt natuurlijk ook over een geweldige line-up met Hamilton en Leclerc. Red Bull en tot op zekere hoogte Mercedes zullen afhankelijk zijn van één coureur. Mercedes heeft Russell en Antonelli, waarvan we verwachten dat hij ongelooflijk goed gaat zijn. Hij zal echter ook fouten gaan maken als 18-jarige rookie."

Goede tweede coureur

Bij Red Bull ziet Brundle een heel andere situatie ontstaan. De Britse oud-coureur wijst daar vooral naar regerend wereldkampioen Max Verstappen: "Max blijft volledig dominant. Lawson is mentaal sterk en hij wordt zeker weten een goede tweede coureur, maar Red Bull en Mercedes zullen voor het rijderskampioenschap echt afhankelijk zijn van slechts één coureur. Bij Ferrari en McLaren gaat er ook wat onenigheid ontstaan. Ze kunnen daar punten van elkaar gaan afpakken in het aankomende seizoen. Maar met 24 Grands Prix op het programma kunnen de teams gewoon nog niet gaan nadenken over augustus of september."