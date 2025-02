Zelfverzekerde Piastri ziet zichzelf als titelkandidaat

Oscar Piastri heeft de eerste rondjes in de nieuwe MCL39 achter de rug. Op het circuit van Silverstone werkte hij de shakedown af, en hij barst van het zelfvertrouwen. De Australische coureur denkt namelijk dat hij dit jaar wereldkampioen kan gaan worden.

Het team van McLaren werd vorig jaar constructeurskampioen in de Formule 1. De Britse formatie kende een geweldig jaar, en Piastri wist zijn eerste race te winnen. Het was nog maar zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar de jonge Australiër maakte enorm veel indruk. Hij reed rond alsof hij het al jaren doet, en hij deed vaak niet onder voor zijn meer ervaren teamgenoot Lando Norris.

Wereldkampioen

Norris wil dit jaar een gooi gaan doen naar de wereldtitel, maar dat geldt ook voor Piastri. De Australische coureur was na de shakedown glashelder en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik denk dat ik dit jaar wereldkampioen kan worden. Ik heb het gevoel dat ik twaalf maanden geleden bij de start van het seizoen nog wat zwaktes had waar ik me nog niet helemaal goed bij voelde. Tijdens het afgelopen seizoen heb ik die aan de kaak gesteld, en nu moet ik dat elk weekend gaan doen."

Eindproduct

De goede resultaten van 2024 geven Piastri hoop voor het aankomende seizoen, hij wist vorig jaar twee races te winnen en eindigde op de vierde plaats in het wereldkampioenschap. De Australische coureur gaat verder met zijn verhaal: "Ik heb vertrouwen, en ik denk dat er zeker nog wat dingetjes zijn waar ik aan moet werken. Ik heb zeker nog niet het eindproduct, maar ik denk eigenlijk dat niemand dat helemaal is. Als we kunnen werken aan de dingen die we willen doen in het off-season, dan heb ik genoeg tools tot mijn beschikking om het te proberen en aan de slag te gaan."