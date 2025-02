Norris haat Hollywood ondanks bijrol F1-film

F1, de nieuwe film met Brad Pitt in de hoofdrol, heeft een rolletje voor Lando Norris, zo vertelt de Britse coureur tegen This Morning, een Engels televisieprogramma. Norris zegt echter wel dat hij totaal geen acteur wil worden en er een 'beetje' in zit. De film komt in Nederland uit op 26 juni.

Afgelopen zondag was Max Verstappen al te zien in de nieuwe trailer die werd gepubliceerd over de film. Hij crashte hierin, ook het team van Alpine kwam in de korte trailer voor. De eerste trailer van deze film werd in juli 2024 al uitgebracht.

Succes

Na het grote succes van de Netflix-serie Drive To Survive hoopte de FOM (de commerciële eigenaar van de F1) op nog een daverende prestatie in de film wereld met F1. Het verschil is wel, dat de film een speelfilm is met grote acteurs als Brad Pitt, Javier Bardem en Kerry Condon, en dat de Netflix serie is gebaseerd op het afgelopen seizoen. Hierin worden de coureurs, teambazen en andere belangrijke mensen in de F1 geïnterviewd en vertellen zij over hun ervaringen dat seizoen.

This Morning

In het Britse televisieprogramma This Morning was Lando Norris te gast. Hij sprak hier over de film: "Ik speel in die kleine scènes op de achtergrond en misschien zie je me hier of daar". Een acteer carriere ziet de McLaren-coureur niet zitten: “Ik ben absoluut geen Hollywood. Ik wil absoluut uit Hollywood wegblijven. Ik vind het gewoon leuk om in mijn auto te rijden en naar huis te gaan. Maar het was geweldig om vorig jaar met sommige jongens samen te werken, achter de schermen te staan en de camera's te zien. Het is leuk om er deel van uit te maken”.

Productie

De film mede geproduceerd door Lewis Hamilton gaat over een coureur, Sonny Hayes, die rijdt voor het fictieve team: APX GP, dit was voor Norris nog wat onduidelijk, maar hij is benieuwd naar wat het gaat brengen: Ik ben erg benieuwd om te zien wat een Formule 1-film is en waar hij over zal gaan. En het was heel bijzonder om te zien hoe het de afgelopen jaren allemaal tot stand is gekomen.