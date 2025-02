Verstappen eert vader Jos met prachtige nieuwe helm

Max Verstappen heeft zijn helmdesign voor het aankomende Formule 1-seizoen onthuld. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen voert geen enorme veranderingen door. Verstappen is blij met zijn nieuwe design, en stelt dat het een eerbetoon is aan zijn vader Jos.

Verstappen rijdt al jaren rond met een herkenbaar helmontwerp in de Formule 1. Over de jaren is het ontwerp niet heel erg anders geworden, al zijn de sterren voor de wereldtitels er wel bijgekomen. Ook dit jaar zal Verstappen weer rijden met een helm met blauw, rood en wit. Ook de welbekende leeuw aan de bovenkant van de helm mag niet ontbreken, en dit jaar is de leeuw weer zeer goed te zien.

Eerbetoon

De helm is volgens Verstappen een eerbetoon aan zijn persoonlijke stijl en de evolutie die het design nu perfect heeft gemaakt. De helm representeert de loopbaan van Verstappen, van zijn tijd in de karts tot nu. De helm is een subtiel eerbetoon aan het design waarmee Verstappens vader Jos in de Formule 1 reed. Verder zijn ook een aantal sponsorstickers opvallend aanwezig op de helm. Zo staat Heineken aan de bovenkant, en is het logo van de nieuwe Red Bull-sponsor Gate.io aan de voorkant te zien.

Vader Jos

Verstappen is heel erg tevreden met zijn nieuwe design. Hij legt in een verklaring uit wat het ontwerp voor hem betekent: "Dit helmontwerp is in principe vergelijkbaar met toen ik begon met racen, toen ik vier jaar oud was. Het was gebaseerd op het ontwerp van mijn vader en daar ben ik zeker heel erg trots op. Toen ik begon met racen, was het helmontwerp van mijn vader heel erg belangrijk voor mij. Dat was de helm die ik echt heel mooi vond en waarvan ik erg trots ben om hem te dragen. Een van de kleine details zijn de rode en blauwe lijnen, die de Nederlandse vlag representeren."