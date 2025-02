F1 casht met gokken tientallen miljoenen

De Formule 1 heeft in de afgelopen weken meerdere grote deals gesloten. Ze zitten niet stil, en hebben nu weer een nieuwe partner aangetrokken. Ditmaal gaat het om een belangrijke meerjarige deal met de multinationale lotterij-operator Allwyn.

De Formule 1 sloot vorig jaar een grote deal met het conglomeraat LVMH. Dit bedrijf is eigenaar van meerdere wereldberoemde luxemerken. De deal ging dit jaar in, en het zorgde ervoor dat de Formule 1 samenwerkingen kon aankondigen met bekende merken zoals Louis Vuitton. Buiten de samenwerking met LVMH om heeft de Formule 1 nog veel meer partners. Deze week is daar een nieuwe naam bijgekomen, en daar is de Formule 1 blij mee.

Nieuwe belangrijke partner

De Formule 1 heeft namelijk een deal met Allwyn aangekondigd. Het bedrijf is een lotterij-operator en is actief in meerdere markten in de Verenigde Staten en Europa. De Formule 1 stelt dat ze net als Allwyn een wereldwijd bereik hebben, en dat dit de kans is om elkaars merk aan elkaars publiek voor te stellen. Allwyn wordt een officiële partner van de Formule 1, en de deal gaat vanaf dit jaar in. Ze zullen samen gaan werken met meerdere initiatieven, maar deze worden op een later moment pas bekendgemaakt.

Trotse Domenicali

Bij de Formule 1 zijn ze zeer tevreden met deze nieuwe deal. Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali steekt zijn vreugde niet onder stoelen of banken. Hij spreekt zich enthousiast uit in een persbericht: "We zijn verheugd om Allwyn te verwelkomen als nieuwe Official Partner. Onze samenwerking staat voor onze gedeelde toewijding aan innovatie en het vieren van de gemeenschap. Deze samenwerking biedt ook nieuwe kansen voor beide organisaties om verbinding te maken met een breder publiek over de hele wereld. We kijken ernaar uit om samen te werken om unieke ervaringen te creëren en samen voor positieve veranderingen te kunnen gaan zorgen."