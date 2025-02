FIA geeft Nederlandse topfunctie in nieuwe wedstrijdleiding

Autosportfederatie FIA heeft de structuur van de wedstrijdleiding voor de Formule 1 aangepast. Door het ontslag van wedstrijdleider Niels Wittich vorig jaar was er onduidelijkheid ontstaan. Het lijkt erop dat Rui Marques in functie blijft, en dat hij hulp gaat krijgen van de Nederlandse Claire Dubbelman.

De FIA zorgde vorig jaar voor veel onrust door wedstrijdleider Wittich aan het einde van het seizoen te ontslaan. Door Wittichs ontslag moest Rui Marques hem plotsklaps vervangen, maar het was nog niet duidelijk of hij ook in 2025 weer deze functie zou vervullen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem hintte eerder op een soort wisselsysteem, maar het lijkt erop dat ze nu toch voor een andere optie hebben gekozen.

Marques

De FIA heeft er namelijk voor gekozen om Marques binnenboord te houden, zo meldt The Race. Marques zal ook dit jaar fungeren als wedstrijdleider, maar hij zal wel hulp krijgen. De FIA heeft de Nederlandse Claire Dubbelman namelijk aangewezen als deputy race director. Ze zal een belangrijke rol gaan spelen bij het leiden van de races, en dat moet voor meer duidelijkheid gaan zorgen. In de voorgaande jaren was er immers nogal veel kritiek op de wedstrijdleiding. De FIA hoopt dat ze in de toekomst genoeg sterke wedstrijdleiders hebben, zodat ze kunnen rouleren en invallers klaar hebben staan in geval van nood.

Ervaring

Dubbelman is geen onervaren kracht. Ze is sinds 2017 werkzaam bij de FIA en ze is uitgegroeid tot een belangrijke speler binnen het leiden van races. Ze was eerder werkzaam als manager van kampioenschappen, waardoor ze onder meer de Formule 2 en de Formule 3 in de gaten moest houden. Nu krijgt ze dus één van de belangrijkste functies binnen de Formule 1 en zal ze Marques gaan helpen. De aanstelling van Dubbelman is een overwinning voor de FIA, want ze was onderdeel van het High Performance Programme van de FIA om nieuwe getalenteerde wedstrijdleiders en stewards voor de toekomst op te leiden.