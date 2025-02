Prost haat Netflix-serie over Senna

Ayrton Senna wordt nog altijd gezien als één van de beste Formule 1-coureur aller tijden. De legende van de Braziliaan is nog altijd springlevend. Vorig jaar bracht Netflix zelfs een dramaserie over hem uit, maar volgens Alain Prost heeft de streamingdienst de plank misgeslagen.

Senna is nog altijd één van de meest invloedrijke coureurs in de geschiedenis van de Formule 1. Door zijn successen in de jaren '80 en '90 groeide hij in zijn thuisland Brazilië uit tot een soort halfgod. Vorig jaar was het precies dertig jaar geleden dat Senna overleed na een crash tijdens de Grand Prix van San Marino op het circuit van Imola. De Formule 1-wereld herdacht Senna vorig jaar op een zeer mooie manier.

Strijd met Prost

Later in het jaar verscheen er op Netflix ook een miniserie over het leven van Senna. Voor het eerst werd zijn leven verteld in een dramaserie. De makers hadden hun best gedaan, en hadden zelfs veel auto's en circuits nagemaakt. De hoofdrol werd gespeeld door de Braziliaanse acteur Gabriel Leone. Ook Senna's interne strijd bij McLaren met Alain Prost kwam naar voren in de serie op Netflix.

"Ik accepteer dit niet"

Prost is echter niet te spreken over de serie. De Frans racelegende is van mening dat de serie geen goed beeld laat zien van het leven van Senna. Prost fileert de serie van Netflix in een interview met RMC Motori: "Ik weet zeker dat Ayrton dit allemaal niet leuk zou vinden, ook omdat het een teken is van weinig gevoeligheid. Het is immers een geweldig verhaal en je moet niet zomaar dingen gaan vertellen die niet waar zijn. Als je iets commercieels moet doen, dan is het niet netjes om dat in de naam van Senna te doen. Ik vind het niet leuk en in accepteer het ook niet."