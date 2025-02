Brown geloofde pas in de zomer in titelkansen

Het team van McLaren veroverde vorig jaar voor het eerst sinds 1998 de constructeurstitel in de Formule 1. Ze kenden een opmerkelijke opmars, maar groeiden uiteindelijk uit tot het snelste team. McLaren-CEO Zak Brown geeft aan dat hij pas in de zomer durfde te denken aan de titel.

McLaren begon zeker niet als de favoriet aan het Formule 1-seizoen. Alle ogen waren gericht op Red Bull Racing, dat in 2023 bijna onverslaanbaar was. In Miami werd Red Bull geklopt door McLaren, waarna de vrije val werd ingezet. Waar Red Bull steeds minder begon te presteren, begon McLaren steeds beter voor de dag te komen. In Hongarije waren ze oppermachtig, en kreeg de wereld, ondanks de klungelige teamorders, voor het eerst de kracht van McLaren te zien.

Persoonlijke doel

McLaren-CEO Zak Brown klonk aan het einde van het seizoen zeer strijdbaar. Aan het begin van het seizoen was dat anders, en in de podcast James Allen on F1 legt Brown uit wanneer hij zich realiseerde dat de titel mogelijk was: "Mijn persoonlijke doel voor het jaar was dat als we een overwinning met Lando zouden pakken, dat dat mooi zou zijn. Misschien een tweede zege. Het was pas in Hongarije dat ik me realiseerde dat we de constructeurstitel misschien konden winnen."

Geen zekerheid

Het sterke resultaat op de Hungaroring gaf Brown een grote hoeveelheid zelfvertrouwen. De Amerikaanse CEO droomde van de titel, maar hij was er allerminst zeker van dat het zijn team ook zou lukken: "Ik ging er echt op geen enkel punt vanuit dat het al binnen was. Je zit op je eigen pitmuur, en je zit elke ronde te rekenen met die punten. Dat was in de eindfase elke race het geval. Maar in Hongarije hadden we een zeer dominante performance, wat ook eer gepaard ging met wat drama."