Ernstig zieke Jordan voelt zich goed tijdens kankerbehandeling

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan kwam eind vorig jaar met slecht nieuws. De Ier maakte bekend dat hij ernstig ziek is, en dat hij onder behandeling is. Jordan komt nu met een update, en stelt dat de vooruitzichten voor de toekomst geweldig zijn.

Jordan maakte eind vorig jaar bekend dat hij vecht tegen blaas- en prostaatkanker. Begin 2024 had hij deze diagnose gehad, maar hij had zijn ziekte voor zichzelf gehouden. Jordan kreeg veel steun vanuit de Formule 1-wereld, en hij ging gewoon verder met het presenteren van zijn podcast met David Coulthard. Hij bleef positief, maar hij hield de zaken over zijn privéleven uit de schijnwerpers.

Goede vorm

Jordan, die jarenlang een opvallende verschijning was in de Formule 1 met zijn eigen team, heeft nu een gezondheidsupdate gegeven. De Ier legt in zijn podcast 'Formula for Success' uit hoe het momenteel met hem gaat: "Ik zit op dit moment midden in een chemokuur, maar toevallig ben ik, terwijl we deze aflevering opnemen, in goede vorm. Ik wil vooral zeggen: jongens en meisjes, wees niet bang. Laat je gewoon testen. Daar wil ik het bij laten, ik wil niet te veel in herhaling vallen."

Dankwoord voor zorgverleners

Jordan ziet de toekomst met een zonnige blik tegemoet. De oud-teambaas is het zorgpersoneel zeer dankbaar, en hij vindt het dan ook belangrijk om hen in het zonnetje te zetten: "Maar de realiteit is dat er een grote kans op overleven is. Er is nu overal ter wereld een ongelooflijke kans op goede medische zorg met chemotherapie. Ze lijken hun zaakjes goed voor elkaar te hebben. Ik heb tot nu toe vier chemokuren gehad. Je weet nooit of het helemaal weg is, misschien moet ik er nog één of twee ondergaan. Maar de vooruitzichten voor de toekomst zijn gewoon geweldig. Dus God zegene de medische zorgverleners."