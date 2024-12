Voormalig F1-teambaas ernstig ziek

Voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan heeft onthuld dat hij ernstig ziek is. De Ier kreeg in maart te horen dat hij lijdt aan kanker.

De 76-jarige Eddie Jordan zullen de meeste racefans kennen als de oprichter en iconische teambaas van Jordan Grand Prix. Deze renstal was tussen 1991 en 2005 actief in de Formule 1. Het team wist geen kampioenschappen te winnen, maar wist wel races te winnen in de koningsklasse. De eerste overwinning was een historisch moment in 1998. Jordan Grand Prix behaalde met Damon Hill en Ralf Schumacher een 1-2'tje op een kletsnat Spa-Francorchamps. Daarna volgden er nog drie overwinningen, de laatste in 2003 met Giancarlo Fisichella, maar daarna ging het bergafwaarts met het team. Ze scoorden nauwelijks meer punten en Jordan besloot het team in 2005 te verkopen aan de Midland Group.

In 2009 keerde Eddie Jordan terug in de Formule 1. Hij ging samen met David Coulthard commentaar geven voor de BBC. Met diezelfde Coulthard heeft hij nu een podcast, genaamd Formula for Success, en daarin deed de 76-jarige Ier een verdrietige onthulling. Hij lijdt namelijk sinds maart aan kanker.

Jordan vertelde in de podcast over de ziekte: "Ik werd in maart en april gediagnosticeerd met blaas- en prostaatkanker. Het is daarna uitgezaaid naar de ruggengraat en het bekken, dus het was behoorlijk agressief. En we hebben allemaal gehoord over onze geweldige vriend, Sir Chris Hoy, een absolute megaster, die naar buiten komt en praat over ziektes zoals ik heb gekregen. Maar hij is een veel jongere man", vertelt de voormalig F1-teambaas, die de luisteraars ook een boodschap mee wil geven: "Iedereen moet hiernaar luisteren: 'Verspil het niet en stel het niet uit. Laat je testen, want je hebt kansen in het leven. En er is zoveel medisch advies en er zijn zoveel dingen die je kunt doen om je leven te verlengen. Ga en doe het. Doe niet zo stom. Wees niet verlegen. Je hoeft niet verlegen te zijn. Zorg goed voor je lichaam, jongens.' We gaan verder, maar het waren donkere dagen. Gelukkig zijn we eruit gekomen."