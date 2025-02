Wolff heeft reusachtige verwachtingen van Antonelli

Het Formule 1-debuut van Andrea Kimi Antonelli is aanstaande. De piepjonge Italiaan rijdt vanaf dit jaar voor het team van Mercedes, en de voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn in volle gang. Toto Wolff ziet veel goede dingen en hij gelooft heilig in Antonelli.

Mercedes moest vorig jaar op zoek gaan naar een opvolger van Lewis Hamilton. Na maanden vol onzekerheid viel de keuze op hun eigen toptalent Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan was nog maar net achttien toen hij in Monza zijn eerste vrije training mocht rijden. Het ging mis, want Antonelli vloog de muur in. Mercedes hield vertrouwen in hem en bereidde hem achter de schermen voor op een debuut in de koningsklasse.

Voorbereidingen

Mercedes-teambaas Toto Wolff steekt zijn enthousiasme over Antonelli niet onder stoelen of banken. Tijdens de Autosport Awards twijfelde Wolff niet aan Antonelli toen hij sprak met Motorsport.com: "De voorbereidingen gaan goed. We kennen hem al sinds hij elf is. Hij is goed geïntegreerd in het team en we hebben ook veel met hem getest. We kunnen niet wachten om hem in de nieuwe auto te zien."

Intelligentie

Wolff ziet bij Antonelli veel dingen die hij eerder ook zag bij andere topcoureurs. Het geeft de Oostenrijkse teambaas veel vertrouwen over Antonelli. Het feit dat Antonelli vorig jaar een lastig seizoen kende in de Formule 2, maakt Wolff niet uit. Hij gaat dan ook verder met het prijzen van zijn nieuwe oogappel: "Alle coureurs laten op een bepaalde manier hetzelfde patroon zien. Hij had veel ruw talent en snelheid en hij groeide op bij zijn ouders en bij de coaches om hem heen. Hij heeft intelligentie, empathie, hij weet hoe hij zich moet manoeuvreren, weet met wie hij moet vechten en hij weet ook hoe je een leeuw moet zijn in de auto. Dat hoeft ook niet per se aan de buitenkant zichtbaar te zijn"