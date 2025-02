Brown verwacht 'epische' titelstrijd

Het team van McLaren geldt als de grote favoriet voor het aankomende Formule 1-seizoen. De Britse renstal werd vorig jaar constructeurskampioen, en ze hebben geleerd van hun fouten. Zak Brown ziet echter nog genoeg andere kanshebbers voor de titel.

McLaren werd vorig jaar voor het eerst sinds 1998 weer constructeurskampioen. Niet iedereen had de negende constructeurstitel van McLaren zien aankomen. De Britse renstal begon zeker niet als favoriet aan het seizoen, maar halverwege het jaar haalden ze wel Red Bull in. Met Lando Norris gingen ze ook op jacht naar de wereldtitel, maar Max Verstappen bleek een maatje te groot te zijn voor de Britse coureur.

Wie is de favoriet voor de titel?

Norris maakte een aantal foutjes in de strijd met Verstappen. Veel mensen denken dat Norris heeft geleerd van zijn fouten, en ze zien hem als de grote favoriet voor de wereldtitel in het aankomende seizoen. McLaren-CEO Zak Brown heeft dat ook meegekregen, en hij geeft Norris ook een goede kans. In gesprek met Sky Sports wijst hij andere favorieten aan: "Ik zou Oscar Piastri daaraan toevoegen, net als Max, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en George Russell."

Er komen dit jaar ook veel nieuwe namen bij in de Formule 1. Zo laat Mercedes de piepjonge Andrea Kimi Antonelli debuteren, en geeft Red Bull Liam Lawson een kans als teamgenoot van Verstappen. Brown verwacht dan ook veel van de jonge coureurs bij de concurrenten: "Ik denk dat Kimi Antonelli een race of twee zal gaan winnen. Hij is natuurlijk nog een rookie, maar het wordt moeilijk om 24 races te hebben zonder dagen dat het de kant van de rookies opvalt. Ik weet zeker dat Liam Lawson bij Red Bull ook sterk zal zijn. En vlak Fernando Alonso ook niet uit! Ik denk dat het een episch seizoen gaat worden."