Nieuw tijdschema Las Vegas marteling voor Europese fans

De Formule 1 onthulde maandagavond het tijdschema voor de races in het aankomende seizoen. Veel blijft hetzelfde als in de voorgaande jaren, maar in Las Vegas gaat er veel veranderen. Dit is geen goed nieuws voor de Formule 1-fans in Europa.

De Grand Prix van Las Vegas staat sinds 2023 op de Formule 1-kalender. Het is een reusachtig spektakel waar de coureurs rijden op een stratencircuit dat dwars door het centrum van de gokstad gaat. De auto's die langs de bombastische met neonletters verlichte hotels razen zorgen voor prachtige beelden. In de eerst twee edities van de race was er echter veel chaos, en dat kwam ook door het tijdschema.

Putdeksel

De race wordt namelijk verreden op zaterdagavond lokale tijd. In Las Vegas kon iedereen dus lang wakker blijven, terwijl de race voor de Europese kijkers startte op zondagochtend. De starttijden van de vrije trainingen waren diep in de nacht in Europa, en laat op de avond in Las Vegas. Tijdens de eerste editie ontstond er veel chaos, toen VT1 werd afgeblazen na een incident met een putdeksel. De tweede training werd lang uitgesteld, waardoor de coureurs diep in de nacht pas in actie kwamen. Hun tijdsbesef was volledig verdwenen.

Late uurtjes

De zware planning in Vegas was dan ook mentaal zeer zwaar voor de teams en de coureurs. Dit jaar ziet het er allemaal iets anders uit. Uit de starttijden blijkt namelijk dat de Grand Prix van Las Vegas dit jaar twee uur eerder van start gaat. De coureurs starten om 20:00 lokale tijd. Het is een flinke verbetering, maar voor de kijker in Europa wordt het een zwaar weekend. De starttijd is namelijk om 05:00 in de nacht. De vrijdag wordt nog zwaarder met de eerste vrije training op 01:30 en de tweede vrije training om 05:00. Voor de teams en de coureurs is het nieuwe schema gunstig, maar voor de fans dus niet.