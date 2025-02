Hoe laat gaan de Formule 1-races in 2025 van start?

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur. Volgende maand barst het spektakel los met de Grand Prix van Australië. De FIA en de Formule 1 hebben nu de hand gelegd aan de laatste details van de kalender. Ze hebben namelijk de starttijden van de sessies bekendgemaakt.

De kalender was al eventjes bekend, maar de starttijden van de sessies waren nog onduidelijk. Vandaag is daar verandering in gekomen, want de FIA heeft de tijden gedeeld. Hierdoor is ook duidelijk geworden hoe laat de coureurs in actie moeten komen, en hoe laat de fans de televisie aan kunnen zetten. Er zijn weinig zaken echt veranderd, wat dus ook betekent dat de Europese fans vroeg hun bed uit moeten voor de seizoensopener.

Eerste race

De Australische Grand Prix wordt verreden op 16 maart, en de race gaat om 15:00 lokale tijd van start. Voor de fans in Nederland betekent dat dat de race start om 05:00. De eerste training van het jaar begint nog vroeger, want de Nederlandse starttijd van deze sessie is 02:30. Tijdens het tweede raceweekend van het jaar wordt er direct een sprintrace verreden. Op het circuit van Shanghai gaat deze race om 04:00 Nederlandse tijd van start. De Grand Prix begint om 08:00 Nederlandse tijd.

Las Vegas

Verder zijn er weinig zaken echt veranderd aan de starttijden. De grootste verandering is het tijdschema van het raceweekend in Las Vegas. Daar wordt de eerste vrije training al om 01:30 Nederlandse tijd op 21 november verreden. De Grand Prix wordt verreden om 05:00 Nederlandse tijd. De starttijden zijn dus naar voren gehaald, in de voorgaande edities werd er zeer laat om de avond in Las Vegas gereden.

Zandvoort

De Nederlandse Grand Prix wordt dit jaar verreden in het laatste weekend van augustus. De eerste vrije training wordt dan verreden om 12:30 op vrijdag 29 augustus. De kwalificatie wordt een dag later verreden om 15:00, en op dezelfde tijd wordt op zondag 31 augustus de Grand Prix verreden. De tijden zijn vergelijkbaar met de edities van de voorgaande jaren.

Starttijden Grands Prix 2025 (Nederlandse tijd):

Australië: 05:00

China: 08:00

Japan: 07:00

Bahrein: 17:00

Saoedi-Arabië: 19:00

Miami: 22:00

Imola: 15:00

Monaco: 15:00

Spanje: 15:00

Canada: 20:00

Oostenrijk: 15:00

Groot-Brittannië: 16:00

België: 15:00

Hongarije: 15:00

Nederland: 15:00

Italië: 15:00

Azerbeidzjan: 13:00

Singapore: 14:00

Verenigde Staten: 21:00

Mexico: 21:00

Brazilië: 18:00

Las Vegas: 05:00

Qatar: 17:00

Abu Dhabi: 14:00