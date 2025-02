Melbourne neemt afscheid van unieke details circuit

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat volgende maand van start met de Grand Prix van Australië. De race op het circuit van Albert Park in Melbourne is speciaal. Toch verdwijnt één uniek element van het circuit voor de aankomende editie van de race.

In Melbourne racen de coureurs op een semi-stratencircuit. De baan gaat grotendeels over wegen die normaal gesproken voor iedereen begaanbaar zijn. Op 14 maart draaien de coureurs hun auto's de baan op voor de eerste vrije training, en de voorbereidingen zijn nu in volle gang. De baan wordt opgebouwd, en op bepaalde delen van de baan worden er aanpassingen doorgevoerd.

Russell

Vorige week werd duidelijk dat de exit van bocht 6 wordt aangepast. Op dit punt vonden in de voorgaande jaren zware crashes plaats. Mercedes-coureur George Russell vloog vorig jaar op dit punt van de baan, waarna hij terug werd gelanceerd op het circuit. Het zorgde voor angstige momenten bij de Brit, en de organisatie van de Australische Grand Prix grijpt in voor de komende race. De muur wordt aangepast en er wordt gekeken naar de bandenstapels op dat punt.

Gele lijnen

Dit is echter niet het enige punt dat zal veranderen. In Melbourne was het namelijk altijd zo dat de lijnen op de baan geel waren. Het was het enige circuit op de kalender waar dit het geval was, aangezien het normaal gesproken witte lijnen zijn. Ook Melbourne stapt nu over naar de witte lijnen, zo laat Chief Events Officer Tom Mottram weten aan Speedcafe: "We zijn uniek op dit punt. Ik moest even in de archieven duiken op te kijken waarom de baanmarkering geel is, en dat heeft te maken met het feit dat we een openbaar park zijn. Er zijn het hele jaar gele lijnen te zien, wat betekent dat er niet mag worden geparkeerd op de delen die in handen zijn van Parks Victoria. Jaren geleden is er een overeenkomst gesloten waarin stond dat we het geel konden houden. Maar nu met de veranderingen van de track limits, zijn er nieuwe specificaties rondom het feit dat het wit moet zijn met een blauwe omtrek."