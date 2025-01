Organisatie Melbourne past circuit aan na zware crashes

Het circuit van Albert Park in Melbourne vormt in maart het decor van de start van het nieuwe Formule1-seizoen. Het semi-stratencircuit is populair, maar toch waren er vorig jaar twijfels over de veiligheid. De organisatie heeft dan ook een verandering doorgevoerd aan de baan.

Op 14 maart gaat het nieuwe Formule 1-seizoen van start met de eerste vrije training. Het seizoen begint weer in Australië, en dat is volgens veel fans en volgers positief. Vorig jaar zat het raceweekend in Australië vol met actie, en gebeurde er zeer veel op de baan. Toch waren de coureurs kritisch, want bepaalde delen van het circuit zorgden voor gevaarlijke situaties bij harde crashes.

Zware crashes

In bocht 6 vonden er vorig jaar een aantal zware crashes plaats. Op vrijdag vloog Alexander Albon daar van de baan, en daarbij raakte zijn chassis te zwaar beschadigd. In de slotfase van de race crashte George Russell op dit deel van de baan, waarna zijn Mercedes terug het circuit op stuiterde. Dit zorgde voor een gevaarlijke situatie, aangezien de andere coureurs de Mercedes onmogelijk op tijd hadden kunnen zien. Een ernstig ongeval bleef echter uit.

Belangrijke aanpassingen, niet aan bocht zelf

In Melbourne hebben ze wel geluisterd naar de kritiek van vorig jaar. Tom Mottram is de chief events officer van de Grand Prix, en hij laat aan Speedcafe weten dat er aanpassingen zijn doorgevoerd. Hij stelt dat er aan de rechterzijde van de baan niets is veranderd, maar dat er aan de linkerkant wel iets is aangepast. De bocht zelf is hetzelfde gebleven, maar de kerbstones zijn aangepast. Daarnaast stelt Mottram dat het astroturf weg is gehaald, dat de baanafzetting is verplaatst en dat er meer TecPro-barriers zijn geplaatst op dit gedeelte van de baan. Ze hebben de versmalling afgevlakt om incidenten zoals in 2024 te voorkomen.