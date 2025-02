Russell verwacht weinig problemen met reservecoureur Bottas

Het team van Mercedes heeft dit jaar in de persoon van Valtteri Bottas een nieuwe reservecoureur. Hij zal George Russell en Andrea Kimi Antonelli gaan ondersteunen. Russell heeft heel erg veel zin in de samenwerking met Bottas, en hij ziet veel kansen voor Mercedes.

Bottas en Russell hadden niet altijd een goede band. Hun aanvaring tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna in 2021 ligt bij veel mensen nog vers in het geheugen. Destijds was Russell nog Williams-coureur en was Bottas nog racecoureur van Mercedes. De twee coureurs raakten elkaar in de race op Imola, en dat resulteerde in een zeer zware crash. Russell was woest, en gaf Bottas toen een tik op de helm.

Ervaring

Het incident ligt in het verleden, en Russell ziet geen problemen meer. De Britse coureur heeft zelfs veel zin in de nieuwe samenwerking, zo stelt hij in een interview op de site van Mercedes: "Zijn ervaring zal heel nuttig zijn. Het feit dat we iemand met veel race- en simulatorervaring, veel racekennis en die het team goed kent binnen hebben gehaald, is geweldig. Dingen horen over zijn laatste jaren bij Sauber, waar hij reed met een Ferrari-motor, kan ook een sleutel zijn. Je moet open-minded zijn over wat anderen doen, en hij heeft al die ervaring."

Slechte relatie?

Russell weet echter ook wel dat veel mensen zullen blijven wijzen naar zijn eerdere aanvaring met Bottas. Volgens de Brit is alles nu koek en ei tussen de twee: "Jaren geleden werd er nog gedacht dat we geen sterke relatie hadden, maar ze zijn allebei professionals en onze relatie is echt gegroeid. We reizen regelmatig samen en we zien elkaar in hotels of in de sportschool." Tenslotte wijst Russell nog lachend naar de excentrieke haarstijl van Bottas: "Misschien kan hij me wat van zijn haar aan de achterkant geven, en dan kan ik hem wat van mijn haar van de zijkant geven. Ik denk dat we van die twee iets heel bijzonders kunnen maken!"