Belgische Grand Prix gestopt na zware regenval

De start van de Belgische Grand Prix is voorlopig uitgesteld. De opwarmronde werd achter de Safety Car verreden, maar daarna greep de wedstrijdleiding hard in. Ze kozen voor de rode vlag, en de racerondjes zijn voorlopig nog niet aan de orde.

Ongeveer een halfuurtje voor de start van de Belgische Grand Prix begon het hard te regenen op het circuit van Spa-Francorchamps. Het ging om een felle bui, maar alles leek volgens plan te kunnen verlopen. Na één rondje achter de Safety Car had de wedstrijdleiding genoeg gezien, en werd er met de rode vlag gezwaaid.

Natte dag

Voor de start van de Belgische Grand Prix werd er al veel regen verwacht. In de ochtend viel er al veel water, waardoor de Formule 3-race werd afgeblazen. In de ochtenduren begon het steeds droger te worden, maar de felle buien waren in aantocht. Tijdens de rondjes naar de grid kwam het water naar beneden, en de formatieronde werd verreden achter de Safety Car.

Max Verstappen pleitte ervoor om te racen, maar daar dacht wedstrijdleider Rui Marques anders over. Hij besloot de race stil te leggen, terwijl er nog geen racerondje was gereden. Het ging vooral om het slechte zicht, meerdere coureurs lieten weten dat ze weinig tot niets konden zien door de grote hoeveelheid water op de baan.

Nog meer regen in aantocht

De kans is groot dat er voorlopig weinig gaat gebeuren, want het is de verwachting dat er in het komende kwartier nog een buitje aan gaat komen. Dit zal naar verwachting weer een felle bui zijn, en daarna zal de FIA weer een knoop moeten doorhakken. Als er wordt geracet, dan volgt er tien minuten voor de start een signaal.

De Formule 1 wil een scenario zoals in 2021 voorkomen. Toen werden er twee rondjes achter de Safety Car gereden vanwege de zware regenval. Max Verstappen werd toen als racewinnaar aangewezen.