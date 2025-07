Extreme regenbuien bedreigen start Belgische Grand Prix

De Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps staat op het punt van beginnen. Alle ogen zijn voor de start van de race gericht op de lucht, want regen kan voor chaos gaan zorgen. Het lijkt erop dat het vlak voor de start van de Grand Prix zeer hard gaat regenen.

Het hele weekend gaat het in Spa al over de mogelijke regen. Het bleef echter droog op de vrijdag en de zaterdag, maar vandaag is het een ander verhaal. In de ochtenduren werd de Formule 3-race al afgeblazen vanwege extreme regenval, en ook in de Formule 2 hadden ze veel last van de regen. In de uren daarna leek het echter weer droger te worden.

Maar het lijkt er sterk op dat de fans en de teams de paraplu's en de regenponcho's er snel bij moeten pakken. In de uren voor de start van de Grand Prix wordt er namelijk veel verwacht, zo blijkt uit de huidige weersverwachtingen.

Regen rond de start

Op de weerradars is te zien dat er een aantal grote buien naar het circuit trekken. Er is zo'n tachtig procent kans op regen rond 15:00, wat de starttijd van de Grand Prix is. De kans is dus zeer groot dat de race wordt gestart onder natte omstandigheden, als er überhaupt kan worden gereden.

Wat gaat er gebeuren?

De kans is namelijk aanwezig dat het een zeer felle bui gaat worden, en dat kan gaan zorgen voor een mogelijke uitgestelde start. Zo ver is het echter nog niet, maar de teams moeten rekening houden met alle mogelijke scenario's. De kans dat het gaat regenen is dus zeer groot, al kan er in Spa zeer veel gebeuren. Het is immers ook goed mogelijk dat de bui net langs het circuit gaat trekken, of slechts voor chaos op een gedeelte van de baan gaat zorgen.