Marko wijst naar McLaren-vleugel: "Er is geen grijs gebied"

Helmut Marko is blij dat de FIA heeft ingegrepen bij de achtervleugel van McLaren. De autosportfederatie leek eerst niet te willen ingrijpen, maar dat hebben ze toch gedaan. Marko is daar blij mee en hij stelt dat er op dit gebied eigenlijk helemaal geen grijs gebied is.

McLaren reed in Azerbeidzjan met een veelbesproken achtervleugel. Op de onboardbeelden was te zien dat dit onderdeel bewoog. De wagens van Lando Norris en Oscar Piastri kwamen gewoon door de keuringen, maar de FIA besloot vandaag toch in te grijpen. Tijdens de tweede vrije training in Singapore ging het vooral nog over de vleugel van McLaren, het is het gesprek van de dag.

Bij Red Bull zijn ze blij dat de FIA heeft ingegrepen. Teamadviseur Helmut Marko legt aan de Duitse tak van Sky Sports uit hoe Red Bull hiermee om is gegaan: "Net als de meeste kijkers zagen we het op de televisie. Er was sprake van een extreme buiging en de regels zeggen dat de vleugels niet op zo'n manier gebouwd mogen zijn. De keuring is één ding, daar zijn ze vast voor geslaagd, maar wat er in de race gebeurt, is een heel ander verhaal. Er is geen grijs gebied. Er staat in de regels dat de aerodynamica niet mag veranderen tijdens het rijden." Marko vindt het logisch dat er maatregelen zijn genomen: "De vleugel buit en er is tijdwinst."