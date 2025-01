Horner vreest voor McLaren: "Ze hebben geleerd van hun fouten"

Het team van McLaren wordt door veel mensen gezien als de titelfavoriet voor het komende seizoen. De Britse renstal veroverde vorig jaar de constructeurstitel, maar bij de coureurs was Max Verstappen te sterk. Christian Horner denkt dat McLaren heeft geleerd van hun fouten, en dat ze harder kunnen terugslaan.

McLaren groeide vorig jaar uit tot de grote plaaggeest van Red Bull. Toen de Oostenrijkse renstal worstelde, greep McLaren hun kans, en namen ze uiteindelijk de koppositie in het constructeurskampioenschap over. Bij McLaren wilden ze meer, en openden ze openlijk de aanval op de dubbel. Lando Norris kwam in de buurt van Verstappen, maar de Nederlander was te sterk. Norris vocht daarnaast ook net iets te vaak met zijn teamgenoot Oscar Piastri.

Twee competitieve coureurs

Bij McLaren weigerden ze geruime tijd een kopman aan te wijzen. Het zorgde voor twijfel, en gaf Verstappen een kans om zijn voorsprong te behouden. Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat McLaren heeft geleerd van hun fouten, zo stelt hij in een interview met PlanetF1: "Ik denk dat als je terugkijkt, je ziet dat ze vorig jaar bij de coureurs veel kansen hebben gemist. Ze hadden twee competitieve coureurs, en dat was goed voor ze in het constructeurskampioenschap."

Gemiste kansen van Norris

Horner wijst vooral naar Verstappens titelrivaal Lando Norris. Hij zag dat de Brit veel kansen liet liggen, en dat dit gevolgen had voor zijn titelambities. Horner gaat verder met zijn verhaal: "Ik weet zeker dat als Lando terugkijkt, en denkt aan de drie of vier zeges die hij heeft gepakt met de auto die ze vorig jaar hadden in veel races, dat hij dan denkt dat het minder zeges waren dan ze konden hebben. Maar ik weet echt zeker dat ze terug gaan komen. Ze hebben er van geleerd, dat lijkt me wel zeker."