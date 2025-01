Red Bull twijfelt over ontwerp achtervleugel

Het team van Red Bull Racing wil dit jaar gaan terugslaan in de Formule 1. Na een tegenvallend 2024 willen ze weer stappen gaan zetten. Of ze dit jaar wel een low-drag achtervleugel gaan bouwen, is nog niet duidelijk. Pierre Waché wil daar nog geen duidelijkheid over geven.

Red Bull kampte vorig jaar met flinke balansproblemen. De prestaties zakten in, en dat zorgde voor veel verhalen en geruchten over het team. Zo beschikte het team vorig jaar niet over een specifieke low-drag achtervleugel. Op circuits zoals Monza en Las Vegas had Red Bull hierdoor een gebrek aan topsnelheid. Het was een flink nadeel ten opzichte van de tegenstanders, en Max Verstappen stelde dat de twee races voor zijn gevoel waren 'weggegooid'.

Vorig jaar in Las Vegas ontstond er veel ophef over het ontbreken van deze achtervleugel. Er werd gesuggereerd dat Red Bull de verkeerde achtervleugel had meegenomen naar de race in de straten van Las Vegas. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde toen dat ze een te grote vleugel qua afstelling hadden. Wat bleek? Red Bull had simpelweg geen kleinere vleugel in het programma. Het zorgde voor veel vraagtekens, en een achterstand voor Red Bull in dat weekend. De vraag is dan ook of Red Bull niet weer in deze val gaat trappen voor het komende seizoen.

Budgetcap

Bij Red Bull maakte men echter wel snel duidelijk dat ze deze achtervleugel niet hadden ontwikkeld met het oog op de budgetcap. Als ze deze vleugel wel hadden gebouwd, kon het geld simpelweg niet naar andere updates. Technisch directeur Pierre Waché haakt hier op in tijdens een interview met Motorsport.com: "Het heeft met de budgetcap te maken. Het is niet zo dat iets slechter is, puur doordat je een andere vorm hebt dan andere teams."

Grootste probleem

Toch waren de prestaties van Red Bull in Monza en Las Vegas niet bepaald sterk. Waché wil daar echter niet helemaal in meegaan: "Dat kan zijn, maar als je daar een enorm balansprobleem had, dan weet ik niet of die achtervleugel het grootste probleem was. We zullen ernaar kijken, wat we voor volgend seizoen doen en of we iets beters kunnen vinden. Ik verwerp zijn commentaar dat we niet genoeg hebben gedaan zeker niet, maar dat betekent niet automatisch dat we een betere oplossing vinden. Er bestaat een verschil tussen zeggen 'anderen hebben het beter en dat is beter' en open-minded zijn. Met dat laatste ben ik het volledig eens. We moeten kijken wat de beste oplossing voor onze auto is. Maar als je wel een speciale vorm ontwikkelt en je daar een tiende langzamer mee bent, waarom zou je die dan nemen?"