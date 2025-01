Red Bull ontkent betrokkenheid bij FIA-ontslag Herbert

Autosportfederatie FIA maakte eerder deze week bekend dat ze afscheid hebben genomen van Johnny Herbert. De Britse oud-coureur fungeerde vorig seizoen als driver steward. Red Bull-teambaas Christian Horner ontkent dat Herberts vertrek iets te maken heeft met Max Verstappen.

Herbert combineerde vorig jaar zijn rol als driver steward met die van analist. Hij gaf zijn mening echter niet in de media, maar bij gokplatformen. Herbert was in zijn analyses opvallend kritisch, en hij haalde een aantal keren hard uit naar Max Verstappen. Het feit dat hij twee petten op had, zorgde voor veel irritatie bij Red Bull en Verstappen. De FIA stelde deze week dat deze twee rollen onverenigbaar zijn, en dat ze daarom afscheid hebben genomen van Herbert. De Brit legde zich daar bij neer.

Verstappen

Bij Red Bull Racing vindt men het een goed besluit van de FIA. Red Bull-teambaas Christian Horner wordt op de rode loper van de Autosport Awards door Sky Sports News gevraagd naar Herberts vertrek. Hij laat duidelijk weten dat zijn team niets te maken heeft met deze zaak: "Ten eerste, dit heeft niets te maken met Max. Maar het is absoluut de juiste beslissing. Je kan niet hebben dat stewards ook in de media werken."

Totaal ongepast

Horner is van mening dat de FIA de juiste keuze heeft gemaakt. Hij vindt het niet meer dan logisch dat Herbert moet vertrekken, en hij maakt de vergelijking met andere sporten als hij verder gaat met zijn verhaal: "Je hebt zoiets niet in de Premier League, je hebt het niet in elke andere vorm van professionele sport. Het is echt totaal ongepast. Je staat of aan de kant van de mensen die de regels maken in de sport, of je staat aan de kant van de media. Je kan niet in beide kampen met een voet staan."