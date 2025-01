Nieuw kapsel na haartransplantatie Gasly zorgt voor hilariteit

Pierre Gasly is deze week begonnen aan het nieuwe seizoen. De Fransman meldde zich op de fabriek van Alpine in Enstone en hij verscheen op de rode loper bij de Autosport Awards. Gasly is hongerig, maar online gaat het vooral over zijn opvallende nieuwe kapsel.

Gasly kende vorig jaar een redelijk seizoen in de Formule 1. Na een rampzalige seizoenstart sloeg hij sterk terug in de laatste races van het jaar. Hij pakte een podiumplaats in de regen in Brazilië, reed een aantal sterke races en eindigde vervolgens op de tiende plaats in het wereldkampioenschap met 42 WK-punten. Dit jaar krijgt hij te maken met Jack Doohan als zijn nieuwe teamgenoot, en bij Alpine heerst optimisme.

Nieuwe haarstijl

Op sociale media gaat het echter nog niet over het aankomende seizoen. Het kapsel van Gasly kreeg alle aandacht toen hij zich op dinsdag meldde op de fabriek in Enstone. Gasly verscheen met een zeer kort kapsel en een vooruitgeschoven haarlijn op de foto's die Alpine deelde. Direct vroegen veel fans zich af of Gasly een haartransplantatie heeft ondergaan, de Franse coureur hield zelf wijselijk zijn mond.

Gasly en andere vertegenwoordigers van Alpine waren woensdagavond aanwezig bij de uitreiking van de Autosport Awards. Ook onder de foto's van dit evenement gingen de reacties vooral over zijn nieuwe opvallende kapsel. Het ging echter verder dan reacties op het internet, want op de rode loper werd hij aangesproken door Susie Wolff. Het fragment zorgde voor hilariteit. Wolff vraagt aan Gasly of hij 'nieuw haar' heeft, waarna de Fransman lachend reageert met 'ja, nieuw haar'. Het zal de mensen bij Alpine weinig uitmaken. Het is nog niet bekend wanneer Alpine voor het eerst de baan op gaat, en wanneer Gasly zijn eerste meters van het jaar mag gaan maken. Zijn teamgenoot Doohan meldde zich vorige week al in Enstone.