Naam van eerste Ferrari Lewis Hamilton bekendgemaakt

Het team van Ferrari is druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De Italiaanse renstal is bezig met testdagen, en op de fabriek wordt hard gewerkt aan de nieuwe auto. Ferrari heeft nu bekendgemaakt hoe de uitdager voor 2025 gaat heten.

Het aankomende seizoen wordt heel belangrijk voor Ferrari. Het is het laatste jaar van deze regels, en dat is het ideale moment om toe te slaan. Bij de Italiaanse renstal hebben ze veel zelfvertrouwen, en hebben ze het team flink versterkt. Achter de schermen zijn er veel nieuwe namen bijgekomen, en ze hebben met Lewis Hamilton ook een nieuwe superster in huis gehaald. De zevenvoudig wereldkampioen probeert het momentum vast te houden.

Naam

Ferrari heeft namelijk bekendgemaakt wat de naam is van de nieuwe wagen voor het aankomende seizoen. De wagen waarmee Hamilton en Charles Leclerc aankomend seizoen luistert naar de naam SF-25. Hiermee volgen ze het pad van de voorgaande jaren, want toen koos men voor de namen SF-23 en SF-24. Ferrari is al geruime tijd bezig met de werkzaamheden aan de nieuwe auto, die in de voorgaande weken de codenaam Project 677 droeg.

Launch

De wereld krijgt in de komende weken te zien hoe de nieuwe SF-25 eruit gaat zien. De livery van de wagen zal worden onthuld tijdens het launch evenement van de Formule 1 op 18 februari in de O2 Arena in Londen. De mensen van Ferrari zullen na dit bijzondere evenement direct in het vliegtuig stappen, want een dag later organiseren ze hun eigen evenement. Op hun testcircuit Fiorano trekken ze het doek van de SF-25. Het is de verwachting dat Hamilton en Leclerc dan ook de baan op gaan in deze nieuwe wagen. Ferrari is één van de weinige teams die een eigen launch organiseert. Alleen Mercedes en Williams hebben zelf ook iets aangekondigd.