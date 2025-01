Herbert vindt vlak na FIA-ontslag nieuwe baan

Oud-coureur Johnny Herbert verloor eerder deze week zijn job als FIA-steward. Herbert hoeft echter niet lang thuis te zitten, want hij heeft een nieuwe baan gevonden. De Brit is namelijk benoemd tot ambassadeur van het bekende racemerk Lola, dat dit jaar een comeback heeft gemaakt.

Herbert was jarenlang een bekende analist in de Formule 1. Hij verloor enkele jaren geleden zijn rol bij Sky Sports, waarna hij zijn mening ging geven bij gokplatformen. Vorig jaar combineerde hij deze rol met de rol van driver steward tijdens een aantal Formule 1-raceweekenden. Hij besprak zijn eigen beslissingen vervolgens bij de gokplatformen, en dat zorgde voor ergernis. De FIA besloot op woensdag dat deze rollen onverenigbaar zijn, en ze besloten uit elkaar te gaan.

Comeback van grote autosportnaam

Herbert hoeft niet lang thuis te zetten, want hij heeft een nieuwe rol gevonden. The Race heeft namelijk bekendgemaakt dat Herbert global brand ambassador van Lola is geworden. Lola was jarenlang een grote naam in allerlei raceklassen, maar verdween eerder deze eeuw van het grote podium. Dit jaar maken ze echter een comeback in de Formule E, waar ze de handen ineen hebben geslagen met Yamaha. Lucas di Grassi en Zane Maloney zijn de coureurs van het team.

Nieuwe projecten

Herbert is door zijn nieuwe rol betrokken bij het Formule E-projecten en mogelijke nieuwe projecten. Zo wordt een comeback op Le Mans als een optie gezien. Herbert laat aan The Race weten heel erg blij te zijn met zijn nieuwe rol: "Het mooie voor mij is dat Lola's terugkeer zowel geweldig nieuws is voor de autosportindustrie, en dat het ook verschillende tijdperken van de racerij samenbrengt. Lola's erfgoed ging over waar de engineers vandaan kwamen. Ze gingen via Lola, March, Reynard, noem maar op. In die tijd was het team een soort universiteit voor engineers."