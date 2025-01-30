Lola Cars
Lola Cars
- Team naam Lola Cars
- Basis Huntingdon, United Kingdom, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1958
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 36 reacties op Lola Cars
- 2 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Lola Cars
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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Herbert vindt vlak na FIA-ontslag nieuwe baan
Oud-coureur Johnny Herbert verloor eerder deze week zijn job als FIA-steward. Herbert hoeft echter niet lang thuis te zitten, want hij heeft een nieuwe baan gevonden. De Brit is...30 jan 2025 10:46
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De naam Lola keert volgend jaar weer terug in de internationale autosport. De autofabrikant kent een lange geschiedenis in de sport, maar in de afgelopen jaren was het stil. Van...28 maa 2024 13:22
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Schumachers raceheld: de merkwaardige carrière van Vincenzo Sospiri
Als de grote Michael Schumacher, zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1, in zijn laatste actieve racejaar gedurende een interview naar zijn grootste racehelden wordt gevraag...07 okt 2022 17:50
30 jan 2025 10:46
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10:46F1
01 apr 2024 14:43
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14:43F1
28 maa 2024 13:22
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13:22FE
07 okt 2022 17:50
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17:50F1
Historie Lola Cars
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Coureur#
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Lola