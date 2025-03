Weggestuurde FIA-steward steunt nieuwe Monaco-plannen

De Grand Prix van Monaco zal er dit jaar iets anders uitzien dan in de voorgaande edities. De FIA heeft veranderingen voor deze race namelijk goedgekeurd. De weggestuurde FIA-steward Johnny Herbert is hier een groot voorstander van, en stalt dat het niet erg is om het een beetje spannender te maken.

De race in Monaco wordt gezien als één van de mooiste races op de internationale autosportkalender. De Grand Prix maakt onderdeel uit van de Triple Crown, maar is zelden spannend. De F1 Commission had dan ook een plan bedacht om de race spannender te maken. Er worden namelijk meer verplichte pitstops ingevoerd, waardoor er meer actie moet ontstaan. De FIA keurde deze plannen vorige week goed.

Klagende fans

Het is nog maar de vraag of het echt voor meer spanning gaat zorgen. Oud-coureur en weggestuurd FIA-steward Johnny Herbert juicht deze nieuwe plannen toe. De Brit legt zijn mening uit in gesprek met gokplatform CasinoApps: "Fans op sociale media hebben Monaco een saaie race genoemd waar de Formule 1 nu overheen is gegroeid. Mensen begrijpen echter niet hoe het is om in de cockpit van de auto te zitten, dat is de spannendste plek om te zitten."

Spannender maken

Herbert vindt het veel te ver gaan om de race in de straten van Monaco te laten vallen. De nieuwe regels zijn volgens hem goed, maar hij vindt het niet eerlijk om alleen naar Monaco te wijzen op dit gebied: "Het is fysiek en mentaal ontzettend zwaar. Dat is zoals het moet zijn. Kan het een frustrerende race zijn? Zeker. Maar zijn alle andere races waar we heengaan echt briljant en fantastisch? Nee! Monaco is een plek waar de uitdagingen anders zijn. Ik denk dat het laten maken van meer pitstops in plaats van een saai eenstopper de dingen een stuk spannender kunnen maken. Het is geen probleem om de dingen een beetje spannender te maken."