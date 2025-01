Mercedes zag al snel dat Antonelli 'zeer bijzonder' was

Het team van Mercedes laat dit jaar Andrea Kimi Antonelli debuteren in de Formule 1. De piepjonge Italiaan heeft weinig ervaring, maar bij Mercedes zijn ze overtuigd van zijn talent. Ze stellen dat ze al zeer vroeg zagen dat Antonelli een megatalent was.

Het team van Mercedes moest vorig jaar op zoek gaan naar een opvolger van Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen rijdt vanaf dit jaar voor Ferrari, en daarmee laat hij een groot gat achter bij Mercedes. De Duitse renstal flirtte met Max Verstappen, maar ze kozen uiteindelijk voor hun eigen toptalent. Antonelli reed vorig jaar in de Formule 2, maar daar had hij het zwaar. Voor Mercedes maakt dat echter niet uit.

Anders dan anderen

Gwen Lagrue is verantwoordelijk voor de talenten bij Mercedes. Hij zag al snel dat Antonelli een groot talent was, zo legt hij uit in een interview met Motorsport.com: "Ik merkte bij Kimi al snel op dat hij een beetje anders was dan de andere kinderen in de karts. Maar destijds dacht ik: 'Oké, hij is de beste in de karts'. Ik dacht toen nog niet eens aan de Formule 1. Toen deden we de eerste test met een eenzitter. Door de manier waarop hij zich aanpaste aan bijna elke situatie, zagen we in dat we een zeer bijzondere coureur hadden. Dat betekent natuurlijk niet dat hij alles heeft. Je moet veel met hem werken om hem te helpen groeien. Je moet hem begeleiden, maar ook fouten laten maken. Dat hoort bij het leerproces."

Rijbewijs

Antonelli wordt momenteel door Mercedes voorbereid op zijn debuut. De Italiaanse coureur reed vorig jaar zeer veel tests, en een aantal vrije trainingen. Mercedes heeft hem dit jaar ook al de baan opgestuurd. In een gecamoufleerde bolide reed hij een test op Jerez. Daarnaast heeft hij op persoonlijk gebied ook een grote stap gezet, want hij slaagde eerder deze week voor zijn rijexamen.