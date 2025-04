Andrea Kimi Antonelli kent een goede seizoenstart en wordt nu al door de media bestempeld als beste rookie van het jaar. Hij werkt samen met de oude engineer van Lewis Hamilton, Bono, en Antonelli vindt daar z'n eigen van.

Peter Bonnington, ook wel Bono genoemd, is de nieuwe engineer van Andrea Kimi Antonelli. De rookie geeft toe dat hij echt geluk heeft gehad om gelijk met zo'n grote naam te mogen samenwerken, vooral tijdens een debuutseizoen.

Grote naam

Bonnington is natuurlijk geen onbekende naam binnen de wereld van de Formule 1. De Brit was niet alleen de engineer van Lewis Hamilton, maar heeft ook Michael Schumacher geholpen bij zijn comeback in de Formule 1. Nu helpt hij dus Antonelli en de Italiaan is daar heel dankbaar voor.

"Ik denk dat het geweldig is om iemand als Bono te hebben", legde Antonelli uit tijdens het Chinese Grand Prix-weekend. "Het is een groot voorrecht, omdat hij met twee van de beste coureurs in de geschiedenis van de Formule 1 heeft gewerkt - hij heeft met Michael gewerkt en daarna heeft hij zoveel jaren met Lewis gewerkt."

Expert

"Dus iemand hebben met zoveel kennis en ervaring helpt je echt, want ik heb natuurlijk zoveel nieuwe scenario's die ik moet doorlopen, zoveel nieuwe scenario's waarmee ik te maken krijg, zoveel nieuwe dingen die ik moet leren, en iemand hebben zoals hij die zoveel ervaring heeft, helpt echt, omdat hij je echt kan begeleiden in elke situatie, dus ik voel me echt gelukkig om iemand zoals hij te hebben."

"Maar nu voel ik me meer ontspannen en heb ik ook meer controle over de situaties. Er valt nog veel te leren, maar het was zeker een goede start en ik kijk echt uit naar de volgende races." De hulp van Bono zou Antonelli dus moeten helpen met het aanpassen aan de F1, maar ook zeker aan het verbeteren van de kwaliteiten van de rookie. Antonelli is er blij mee en hoopt er dus nog veel van te kunnen leren.