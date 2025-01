Grote mijlpaal voor Antonelli: geslaagd voor rijexamen

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli heeft een belangrijke stap gezet voorafgaand het seizoen. De Italiaan heeft namelijk een doel bereikt in het voorseizoen. Antonelli is namelijk officieel geslaagd voor zijn rijexamen, met een rijbewijs op zak kan hij nu beginnen aan het Formule 1-seizoen.

Mercedes heeft een risico genomen met het aanstellen van Antonelli. De Italiaanse coureur is aangewezen als de opvolger van Lewis Hamilton, en de verwachtingen zijn direct hoog. Antonelli wordt namelijk gezien als een groot talent, en Mercedes-teambaas Toto Wolff is een groot fan van hem. Toch probeert de Oostenrijker de verwachtingen te temperen voor het debuut van de Italiaan.

Geslaagd voor rijexamen

Antonelli werd pas aan het eind van de zomer achttien, dus hij moet nog een aantal stappen zetten. Hij mag debuteren in de Formule 1, want hij heeft een superlicentie op zak, maar een rijbewijs had hij nog niet gehaald. In de afgelopen weken heeft Antonelli hier hard aan gewerkt. Op Instagram deelde Antonelli een story waarin hij trots deelde dat hij is geslaagd voor zijn rijexamen. Op de foto is te zien dat hij lachend met zijn duim omhoog in zijn lesauto zit, met als bijschrift 'missie geslaagd'.

Testdagen

Antonelli mag nu de openbare weg op, maar hij heeft al meer meters gemaakt op de circuits. Vorig jaar reed hij een aantal vrije trainingen voor Mercedes, en kwam hij een halve dag in actie tijdens de post season test. Daarnaast werkte hij een aantal testdagen af namens Mercedes. Ook dit jaar heeft hij al zijn eerste testdagen afgewerkt, en daarmee is zijn voorbereiding op zijn debuut dit jaar begonnen. Eerder deze maand kwam Antonelli in actie tijdens een test op het circuit van Jerez. Hij reed daar een test in een auto van jaren terug, waardoor hij niet hoefde te voldoen aan de TPC-regels.