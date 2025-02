Suzuka komt met grote aanpassingen aan circuit

Het iconische circuit van Suzuka heeft een flinke facelift gekregen. In de afgelopen maanden heeft men in Japan hard doorgewerkt. De organisatie heeft namelijk meerdere delen van het circuit aangepast, maar de lay-out van de baan is gewoon hetzelfde gebleven.

De race op het circuit van Suzuka is een parel op de F1-kalender. Het circuit is populair onder de teams en de coureurs, en de tribunes zitten altijd vol. Maar het circuit was ook één van de minder moderne banen op de kalender. Sinds november is er niet meer geracet op Suzuka, en dat gaf de organisatie de kans om de baan aan te pakken. Op en naast het circuit zijn er de nodige zaken aangepast.

Kerbstones

De eerste sector van het circuit is voorzien van een gloednieuwe laag asfalt. Dit moet het grip verbeteren, maar het moet er ook voor zorgen dat er minder water blijft liggen op de baan. Daarnaast zijn ook de kerbstones op de gehele baan aangepast, en dit zal ook gevolgen hebben. Om te voorkomen dat de coureurs de track limits overschrijden, zijn er een soort Qatar-kerbs aangelegd. Dat betekent dat er een lage kerb langs de ideale lijn ligt, en dat daarachter een hoge kerb ligt. Achter de kerbstones ligt dan grind.

2029

Verder heeft men in Suzuka ook een aanpassing doorgevoerd naast de baan. Vooral bij de FIA zullen ze hier heel erg blij mee zijn. De stewards kunnen namelijk gebruik gaan maken van een nieuwe controlekamer en er zijn meerdere camera's geplaatst om de baan goed in de gaten te houden. De Japanse Grand Prix wordt dit jaar verreden op 6 april, en dan maken de coureurs voor het eerst kennis met de aanpassingen. De Japanse Grand Prix staat tot en met 2029 op de Formule 1-kalender. Voorlopig zal de race dan ook niet van de kalender gaan verdwijnen.