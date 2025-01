Vertrouwen in achtste titel Hamilton: "Hij is niet versleten"

Lewis Hamilton mag zich sinds dit jaar Ferrari-coureur noemen. De zevenvoudig wereldkampioen is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, en hij droomt nog altijd van een achtste wereldtitel. Karun Chandhok sluit niet uit dat Hamilton deze mijlpaal kan bereiken.

Hamilton is sinds 1 januari officieel Ferrari-coureur. Vorige week meldde hij zich voor het eerst op het Ferrari-hoofdkantoor in Maranello. Het zorgde voor een grote hype, en er stonden honderden mensen te kijken naar Hamiltons eerste rondjes op het circuit van Fiorano. Deze week werkt Hamilton met Ferrari een TPC-test af in Barcelona, en zo hoopt hij zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de start van het seizoen.

Nieuwe energie

Hamilton droomt van een recordbrekende achtste wereldtitel. Oud-coureur en huidig Sky Sports-analist Karun Chandhok denkt dat het mogelijk is. In de podcast van Evo India spreekt Chandhok zich uit: "Ik denk dat Lewis nieuwe energie zal brengen bij Ferrari. Ik denk namelijk niet dat hij al versleten is. Maar is Lewis in de kwalificaties net zo snel als vroeger? Nee, dat denk ik niet. En zal hij in de kwalificaties net zo snel zijn als Charles Leclerc? Waarschijnlijk ook niet. Maar is Lewis nog steeds in staat om een achtste wereldtitel te winnen als hij een capabele auto heeft? Ja, dat is hij."

Silverstone

Hamilton liet vorig jaar in zijn laatste Mercedes-seizoen een paar keer zien dat hij het nog kan. Zijn zege op Silverstone was daar het beste voorbeeld van, en dat heeft veel indruk gemaakt op Chandhok: "Die laatste stint van Lewis, dat was echt magisch. Het was iets dat alleen Lewis, Max Verstappen en Fernando Alonso kunnen. In Abu Dhabi was zijn kwalificatie dan weer een rommeltje, maar in de race reed hij echt geweldig. De magie in de races op zondag is er dus nog steeds."