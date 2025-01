"Schumacher-vergelijking voor Verstappen: "Er is niemand zoals Max"

Max Verstappen is in de afgelopen jaren vergeleken met meerdere grootheden uit de sport. Hij maakte veel indruk, en hij verbrak meerdere grote records. Ralf Schumacher is onder de indruk, en hij vergelijkt Verstappen nu met zijn broer Michael Schumacher.

Slechts drie coureurs hebben meer wereldtitels gepakt dat Verstappen. De Nederlander heeft nu vier wereldtitels achter zijn naam staan, en staat op gelijke hoogte met Alain Prost en Sebastian Vettel. Alleen Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Juan Manuel Fangio hebben meer wereldtitels gepakt in de Formule 1 dan Verstappen. Als Verstappen dit jaar wereldkampioen weet te worden, dan komt hij op gelijke hoogte met de legendarische Fangio.

Michael Schumacher

Oud-coureur Ralf Schumacher steekt zijn waardering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. Hij durft een vergelijking te maken met een andere legende. Ralf Schumacher reed zelf ook in de Formule 1, maar hij was lang niet zo succesvol als zijn broer zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Ralf reed 180 Grands Prix, en kwam zes keer als winnaar over de streep. In een interview met The Times deelt Ralf zijn waardering voor zijn broer: "Als je terugkijkt naar de afgelopen paar jaar, dan zijn er niet veel mensen die zo'n groot verschil konden maken als mijn broer. Zeker als je kijkt naar waar hij begon met de auto, en wat hij daar mee kon doen."

Klasse apart

Ralf Schumacher ziet dat één coureur op dit gebied in de buurt komt van zijn legendarische broer. De Duitse oud-coureur heeft het dan over Max Verstappen. Hij ziet veel overeenkomsten tussen Verstappen en Michael Schumacher. Ralf gaat verder met zijn betoog: "Het is voor mij nu hetzelfde met Max Verstappen. Hij weet echt het verschil te maken. Er is niemand zoals Max Verstappen in de Formule 1 van vandaag de dag. Dat is wel duidelijk."