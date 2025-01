Steun voor scheldende Verstappen: "Alsof hij een verschrikkelijk persoon was"

Autosportfederatie FIA paste vorige week de regels aan. Het gaat om de regels omtrent 'wangedrag', en dat zorgt voor veel kritiek en ergernis. Max Verstappen kreeg vorig jaar al een taakstraf voor zijn taalgebruik, en Juan Pablo Montoya neemt het niet voor hem op.

Verstappen gebruikte vorig jaar in Singapore het woordje 'fucked' tijdens een persconferentie. Dit viel niet goed bij de FIA, en Verstappen kreeg een taakstraf. Voor eenzelfde overtreding krijgt hij dit jaar mogelijk een veel zwaardere straf. De FIA scherpte vorige week de richtlijnen voor wangedrag aan, en taalgebruik valt hier ook onder. De coureurs moeten vrezen voor torenhoge boetes, en ze kunnen zelfs een schorsing en puntenaftrek krijgen.

Jonge publiek

De coureurs hebben zelf nog niet gereageerd, maar veel fans reageerden woest. Oud-coureur Juan Pablo Montoya deelt zijn mening bij CasinoApps en hij neemt het vooral op voor Verstappen: "Charles Leclerc deed hetzelfde. Ik begrijp het vanwege het jonge publiek dat de Formule 1 heeft, maar tegenwoordig horen ze het allemaal en gebruiken ze het, op school of op de kleuterschool. Er is een grens die je voor alles kunt trekken, maar deze persconferenties zijn niet live."

Live

Montoya doelt op het feit dat de persconferenties van de FIA meestal niet live worden uitgezonden. Als dat wel het geval was, is het volgens de Colombiaan een andere zaak: "Als het live zou gebeuren, dan zou ik het begrijpen, want je bent te zien voor miljoenen mensen. Op een persconferentie op de donderdag of de vrijdag, ik begrijp het gewoon niet. Je wil persoonlijkheden zien, en je wil zien dat mensen zichzelf uiten. Maar het ligt eraan hoe de media ermee omgaan. Ze kunnen er makkelijk een groot probleem van maken."

Russell

Volgens Montoya wordt er met twee maten gemeten. Hij stelt dat Verstappen altijd hard wordt aangepakt, en dat het bij een andere coureur een andere zaak was geweest: "Als het bijvoorbeeld George Russell was geweest die had gescholden, dan zou de reactie heel anders zijn geweest dan als Max het was geweest. Toen Charles het deed, kon je horen dat iedereen zin schouders ophaalde en het liet gaan. Toen Max het deed, behandelde iedereen hem alsof hij een verschrikkelijk persoon was."