Newey vreest voor 2014-herhaling in 2026

De Formule 1 bevindt zich op een interessant punt in de geschiedenis. Volgend jaar gaan er nieuwe motor- en chassisregels gelden in de koningsklasse. Adrian Newey denkt dat de nieuwe regels ervoor kunnen zorgen dat één motorleverancier de overhand gaat hebben in 2026.

Topontwerper Newey gaat in maart aan de slag bij zijn nieuwe werkgever Aston Martin. Bij de Britse renstal gaat hij zich focussen op 2026, en iedereen weet dat alles kan gaan veranderen in de sport. De nieuwe motorregels kunnen voor enorme verschuivingen gaan zorgen, terwijl ook de nieuwe technische regels voor veel verandering kunnen gaan zorgen. Newey denkt echter dat één van deze regelwijzigingen voor de grote verandering gaat zorgen.

Motorformule

De laatste keer dat de motorregels in de Formule 1 werden veranderd, was Mercedes oppermachtig. De andere teams hadden jaren nodig om het gat te dichten. Newey vreest voor een vergelijkbaar scenario, zo laat hij weten in een interview met Auto, Motor und Sport: "Er is een grote kans dat het een motorformule wordt bij de start. De realiteit is dat ik me niet kan herinneren dat de chassis- en motorregels tegelijkertijd zijn veranderd in de Formule 1. En in dit geval zijn de chassisregels vooral geschreven als een soort compensatie voor de regels van de Power Units."

2014

Newey denkt dan ook dat het vooral om de motorregels zal gaan draaien. Hij gaat verder met zijn verhaal over de 2026-regels: "Het is een extra dimensie. Ik denk dat motorbouwers tot op zekere hoogte hebben geleerd van het gebrek aan voorbereiding dat de rivalen van Mercedes hadden voor die verandering in 2014, maar er is een kans dat één fabrikant met kop en schouders boven de rest uitsteekt en dat het een door de krachtbronnen gedomineerde regelgeving wordt, in ieder geval aan het begin."

Verbrandingsmotor

De nieuwe motorregels zijn opvallend. De fabrikanten maken een krachtbron waarbij er wordt gewerkt met een verbrandingsmotor én elektrische componenten. Newey denkt te weten wat hier het belangrijkste gaat worden: "Er is een kans, dat als het aan de kant van de verbrandingsmotor zit, dat iemand komt met een dominante verbrandingsmotor die deze hele formule mee zal gaan. Dit omdat het bij de manier waarop de regels zijn opgesteld, en het voor mensen die achterlopen lastig wordt om hun achterstand in te halen. Als het aan de elektrische kant zit, dan zijn er veel meer mogelijkheden om terug te komen als je achterligt."