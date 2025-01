Red Bull tast in het duister over McLaren-situatie

Het team van Red Bull Racing kampte vorig seizoen met de nodige correlatieproblemen. De Oostenrijkse renstal verloor hun koppositie, en ze zagen dat McLaren de constructeurstitel greep. Pierre Waché weet niet of McLaren al tegen dezelfde problemen als Red Bull is aangelopen.

Red Bull verloor vorig jaar hun voorsprong in de Formule 1. Ze hadden overduidelijk grote problemen, en al snel werd duidelijk dat het om correlatieproblemen ging. De zaken die ze zagen in de windtunnel, op de simulator en bij de CFD-modellen kwamen niet overeen met de prestaties op de baan. Het zorgde voor problemen, en ook voor ergernis bij Max Verstappen. De Nederlander werd nog wel wereldkampioen, maar McLaren was de beste bij de teams.

Miami

Bij McLaren leken ze geen last te hebben van correlatieproblemen. Alle updates slaagden, en in gesprek met Motorsport.com kijkt Red Bulls technisch directeur Pierre Waché naar McLaren. Hij wordt geconfronteerd met de geslaagde updates: "Vorig jaar, ja. Maar ik weet het niet. Aan het begin van het seizoen waren ze helemaal nergens. Het jaar ervoor waren ze helemaal nergens en in 2022 waren ze ook helemaal nergens. McLaren heeft sinds Miami een goede auto geproduceerd, maar in de tweeënhalf jaar daarvoor maakten ze geen indruk."

Red Bull-problemen voor McLaren?

De kans is groot dat McLaren ook een plafond gaat bereiken. Het is niet uitgesloten dat ze tegen vergelijkbare problemen als Red Bull gaan aanlopen, al wil Waché daar geen uitspraken over doen: "Ik weet niet waar ze staan, maar ik weet vooral niet waarom ze niet eerder performance hebben gevonden. Ik weet niet of dat aan de correlatie lag of aan iets anders. Ik zit natuurlijk niet in hun team, maar het resultaat voor ons is in ieder geval dat het nu moeilijker is om extra performance te vinden met de tools die we ter beschikking hebben."