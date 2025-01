Red Bull heeft correlatieproblemen nooit echt opgelost

Het team van Red Bull Racing kende vorig jaar een teleurstellend seizoen. Ze zakten terug, en ze hadden last van correlatieproblemen. De problemen waren groot, en technisch directeur Pierre Waché geeft toe dat ze deze problemen nooit echt hebben opgelost.

Red Bull begon oppermachtig aan 2024. Max Verstappen heerste als vanouds, maar al snel werd duidelijk dat er problemen waren. Rondom de zomer werd duidelijk dat het ging om grote correlatieproblemen. De prestaties in de windtunnel, de simulator en bij de CFD-modellen kwamen niet langer overeen met de werkelijkheid. Verstappen baalde, maar wist in Las Vegas toch zijn vierde wereldtitel binnen te slepen.

Verloren indruk

De correlatieproblemen bleven echter rondom het team hangen. Verstappen stelde dat het team een beetje verloren leek bij de doorontwikkeling. Technisch directeur Pierre Waché beaamt dat in gesprek met Motorsport.com: "Als je een correlatieprobleem hebt, dan ben je zeker een beetje verloren. De perceptie van Max is wel iets anders dan die van ons, aangezien er vertraging zit tussen wat we naar hem brengen en waar we aan werken. Wat we introduceren, daar is twee of drie maanden ervoor al aan gewerkt. Voor hem zit het deels in die vertraging. Maar vanuit ons perspectief geldt zeker: als je een correlatieprobleem hebt, dan kun je de tools niet meer vertrouwen. Dan moet je de tools aanpassen, zodat je de correlatie weer vindt. Tot die tijd heb je twijfels over alles wat je doet. Het is niet zozeer dat je verloren bent, maar meer dat je twijfels hebt over de resultaten die de tools je geven."

Niet opgelost

Red Bull heeft de problemen nog altijd niet opgelost. Waché is daar heel erg eerlijk over: "Nee, het zal nooit helemaal opgelost zijn. En wat nog meer geldt: als je een bepaalde tijd hetzelfde reglement houdt, dan zijn de verbeteringen waar je naar zoekt steeds kleiner. Dan moet de nauwkeurigheid van je tools steeds groter zijn." Waché stelt dat de verschillen tussen de topteams zeer klein zijn, waardoor het meer op de details aankomt: "Doordat je naar kleine dingen aan het zoeken bent, wordt het correlatie-aspect nog belangrijker. Aan de aero-kant, en hetzelfde geldt voor de ophanging, kijk je naar twee of drie downforcepunten voor de vloer, het bodywork, et cetera. Dat heeft dan ook weer invloed op delen van de auto die je niet in de windtunnel test, simpelweg omdat je ze niet in CFD kunt nabootsen. Op dat punt wordt het gevaarlijk."