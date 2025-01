"Hamilton verklaart mindset: "Elk seizoen is een nieuw hoofdstuk"

Lewis Hamilton is vanaf dit jaar Ferrari-coureur. Op zijn veertigste zet hij een nieuwe stap, en hij blijft dan ook zeer hongerig. Hamilton wil succesvol blijven, en daar doet hij ook niet geheimzinnig over. Hamilton legt uit wat zijn mindset is op jacht naar nieuwe successen.

Na elf jaar nam Hamilton eind 2024 afscheid van Mercedes. De Britse coureur kon Mercedes trouw blijven, maar hij heeft besloten om zijn jeugddroom te gaan najagen. Bij Ferrari begon Hamilton vorige week aan zijn nieuwe uitdaging. Zijn eerste rondjes in een Ferrari zorgden voor headlines, en hij werd toegejuicht door honderden fans. Het is een vertrouwensboost voor Hamilton, die hoopt bij Ferrari zijn recordbrekende achtste wereldtitel te gaan pakken.

Nieuw hoofdstuk

Hamilton blijft strijdbaar. Hij heeft in de afgelopen jaren geleerd hoe hij met een goede mindset aan een nieuw seizoen kan beginnen. In een interview met Andrew Seaman op LinkedIn wordt Hamilton gevraagd of hij in de afgelopen jaren nieuwe skills heeft geleerd om aan kop te blijven: "Ik zie elk Formule 1-seizoen als een nieuw hoofdstuk. Zelfs in de jaren waarin ik races, trofeeën en wereldkampioenschappen won, wist ik dat er niets vaststaat voor het volgende seizoen."

Elke dag hard werken

Hamilton wil dan ook niet stilzitten. Hij ziet stilstand als een achteruitgang, dus hij wil hard door blijven werken. De zevenvoudig wereldkampioen gaat verder met zijn uitleg over zijn mindset: "Mijn aanpak is om elke dag hard te werken, om er zeker van te zijn dat als ik weer in de auto stap ik niet net zo goed ben als in het seizoen daarvoor, maar dat ik beter ben. Die mindset en altijd progressie blijven boeken, maakt niet uit hoe groot of klein dat is, is wat mij pusht om meer te bereiken dan ik dacht dat mogelijk zou zijn."