Hamilton vindt bij Mercedes blijven riskanter dan Ferrari-move

Lewis Hamilton is sinds dit jaar Ferrari-coureur. Hij heeft het warme nest van Mercedes verlaten, en hij gaat nu alles geven voor deze nieuwe uitdaging. Het brengt veel uitdagingen met zich mee, maar Hamilton stelt dat je meer risico neemt door ergens te blijven, omdat je daar gemakzuchtig kan worden.

Hamilton reed van 2013 tot en met 2024 voor Mercedes. In dienst van de Duitse renstal won hij zes van zijn zeven wereldtitels, verbrak hij veel records en groeide hij uit tot een icoon van de sport. Toch besloot Hamilton de bekende omgeving vaarwel te zeggen, en maakte hij de overstap naar Ferrari. In Maranello moet hij wennen aan een nieuwe omgeving, en vorige week mocht hij zijn eerste TPC-test afwerken voor het team.

Enorme gok

De overstap naar Ferrari is een groot risico. Hamilton staat in het middelpunt van de aandacht, en een teleurstellend resultaat kan voor extra druk zorgen. In een interview met Andrew Seaman op LinkedIn krijgt Hamilton de vraag waarom hij deze stap heeft gezet: "Uiteindelijk is elke nieuwe uitdaging een enorme gok. Niemand kan de toekomst voorspellen. Het wisselen van baan, of in mijn geval van team, brengt altijd een soort risico met zich mee. Maar ik denk dat je meer risico neemt door ergens te blijven waar je je te veel op je gemak voelt en gemakzuchtig wordt."

Onderbuikgevoel

Hamilton heeft altijd het gevoel gehad dat de overstap naar Ferrari de beste stap was. De Britse coureur probeert dat gevoel uit te leggen als hij zijn verhaal vervolgd: "Noem het een instinct of een onderbuikgevoel, maar ik wist dat het de juiste keuze was om naar Ferrari te gaan en dat ik daar de uitdaging zou krijgen die ik zocht. Er zijn veel geweldige mensen in dat team waar ik maar al te graag mee samen wil werken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen geweldige dingen voor elkaar gaan krijgen."