Verstappen wil simracers naar echte circuits brengen

Max Verstappen is in zijn vrije tijd regelmatig te vinden op de virtuele circuits. De Nederlander is dol op simracen, en hij wil dit graag combineren met zijn passie voor de autosport. Hij onthult dat hij getalenteerde simracers wil helpen met een loopbaan op de echte circuits.

Samen met zijn vrienden van Team Redline is Verstappen vaak te vinden op de deelnemerslijsten van grote simraces. Zo nam hij recent nog deel aan de 24 uur van Daytona op iRacing. Verstappen heeft een grote passie voor de racerij, en hij wil dit graag delen met de rest van de wereld. Hij wil jonge coureurs graag helpen, en de viervoudig wereldkampioen Formule 1 heeft ambitieuze plannen.

Simracers

Verstappen heeft concrete plannen om de echte racewereld en de virtuele racewereld samen te brengen. Hij legt dit uit in de podcast Track Limits: "We gaan ons daar volgend jaar al op richten! Dan gaan we simcoureurs de echte racewereld in helpen, daar zijn we ons nu al op voor aan het bereiden." Hij wil jonge simraces graag helpen, en hij is zeer enthousiast: "Dat is echt heel leuk, vind ik dan. Ik kan er wel van genieten om jong talent, die al zo snel zijn in de sim, voor het eerst in een echte auto te laten rijden. Ik vind dat echt heel leuk, dan hoef ik zelf niet te racen, maar gewoon alleen toe te kijken! Maar ik hoop dat dat een succes wordt, daar ga ik mijn best voor doen."

Kans

De ambities van Verstappen zijn heel erg groot. De Nederlander wil heel erg graag jonge talenten begeleiden, en hij wil simracers de kans geven in de echte racewereld: "Ik vind het leuk om te zien dat mensen die nooit echt en fatsoenlijke kans kregen, maar wel talent hebben, die kans nu wel krijgen. Ik wil ze die kans in de fysieke racewereld ook gewoon geven, want misschien komt daar wel een professionele loopbaan uit voort."