Oud-coureur wijst Russell als kanshebber voor titel aan

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur. Het is de verwachting dat het een spannende strijd gaat worden tussen de topteams. Johnny Herbert heeft er veel zin in, en hij wijst Mercedes-coureur George Russell aan als een outsider voor de wereldtitel.

Het team van Mercedes eindigde vorig jaar op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Ze konden de strijd met McLaren, Ferrari en Red Bull vaak wel aangaan, maar ze presteerden te wisselvallig. Dit jaar moet daar verandering in komen, en Mercedes zal anders gaan fungeren. Ze hebben afscheid genomen van superster Lewis Hamilton, en ze hebben de piepjonge Andrea Kimi Antonelli als zijn vervanger aangewezen. Dit betekent dus ook dat George Russell de kar moet gaan trekken.

Potentieel bereiken

Oud-coureur en huidig FIA-steward Johnny Herbert denkt dat Mercedes kan gaan verrassen. De Britse oud-coureur legt dat uit aan Casinoutanspelpaus.io: "De verrassing van 2025 zal volgens sommigen wel eens Mercedes kunnen zijn, dat team was door de jaren heen erg succesvol, maar in de afgelopen tijd niet. Ze zijn zeker wel eens beter geweest, maar het is nog steeds niet genoeg. Van alle teams, zijn ze degenen die ondermaats hebben gepresteerd. Het is tijd dat ze het potentieel bereiken dat ze altijd hebben gehad."

Ingrediënten voor de titel

Met Antonelli en Russell beschikt Mercedes over een opvallende line-up. Russell zal de kar moeten gaan trekken, en Antonelli zal moeten wennen aan de koningsklasse. De jonge Italiaan zal de nodige fouten gaan maken. Herbert wijst zijn favoriet aan: "Mercedes en teambaas Toto Wolff hebben George Russell, en ze hebben Antonelli. Die dynamiek gaat interessant zijn, kijkend naar wie er het beste uit gaat komen. Ik voorspel dat het George zal zijn. George heeft alle ingrediënten in huis om een team te leiden naar zeges, en naar het winnen van een wereldkampioenschap."