Oud-kampioen wil Verstappen niet aanwijzen als beste aller tijden

Max Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaan pakken. Volgens sommigen kan hij uitgroeien tot de beste coureur aller tijden in de koningsklasse. Jacques Villeneuve vindt dit soort discussies overbodig, en stelt dat vergelijkingen maken overbodig is.

Verstappen heeft in de afgelopen jaren de nodige records verbroken. Hij heeft daarnaast ook vier wereldtitels gepakt, en hij wordt gezien als de favoriet voor de wereldtitel voor het aankomende seizoen. Vorig jaar had hij het zwaar, maar dat betekende niet dat hij de strijd niet aankon. Meerdere keren maakte hij veel indruk, en hij liet zijn concurrenten weten dat hij ze geen ruimte zou geven.

Evolutie

Volgens sommigen is Verstappen de beste aller tijden. Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve laat aan Action Network weten hoe hij over deze discussie denkt: "Er is nooit een 'grootste aller tijden'. Er is simpelweg te veel evolutie binnen de sport en met de auto's, dus het is allemaal zo anders dat je het niet kan vergelijken. Kijk bijvoorbeeld naar Jackie Stewart, die geweldig was omdat hij drie wereldtitels won in een periode waarin twee, drie of zelfs vijf coureurs om het leven kwamen of echt zwaargewond achterbleven en met auto's die de helft van de tijd uit elkaar vielen. Maar toch kreeg hij het voor elkaar om veel races te winnen. Dat geldt ook voor Fittipaldi, bijvoorbeeld. Op die manier is drie titels in die tijd misschien wel indrukwekkender dan vijf of zes in de hedendaagse sport."

Punten

Villeneuve stelt dat de sport enorm is veranderd in de afgelopen jaren. De Canadees probeert dat uit te leggen: "Als je nu een superieure auto hebt, dan kan je ineens 24 races winnen in plaats van een stuk of vijftien. Dat komt gewoon omdat er tegenwoordig tien extra races op de kalender staan, ten opzichte van vroeger. Ook wat cijfers betreft is het allemaal krom, want tegenwoordig krijg je 25 punten voor een zege die je vroeger maar acht zou opleveren. Dat is toen elke keer opgehoogd, maar dat maakt die vergelijking ook scheef. Je kan tijdperken simpelweg niet vergelijken."