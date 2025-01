Hoe verlopen de voorbereidingen van de F1-teams op het nieuwe seizoen?

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur. Volgende maand worden de nieuwe auto’s gepresenteerd en gaan ze ook voor het eerst de baan op. De teams en coureurs zijn bezig met de voorbereidingen, maar nog niet elke coureur is op het circuit gesignaleerd.

In de afgelopen dagen waren er veel coureurs op de baan te zien. Meerdere teams werkten een zogenaamde TPC-test af, terwijl andere coureurs hun gezicht lieten zien op de fabriek van hun team. Niet iedereen heeft evenveel gedaan.

McLaren

Bij constructeurskampioen McLaren is men aan het nieuwe jaar begonnen. Lando Norris en CEO Zak Brown waren afgelopen week aanwezig op het World Economic Forum in Davos. Daar deden ze een paar sponsorpraatjes, terwijl ze op de achtergrond gewoon bezig waren met de voorbereidingen. Oscar Piastri is nog niet in Europa, hij was afgelopen week aanwezig bij de Australian Open.

Ferrari

Het team van Ferrari stond afgelopen week in de spotlights. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton meldde zich op maandag voor het eerst bij zijn nieuwe werkgever, en op woensdag ging hij voor het eerst de baan op. Hij werkte een TPC-test af op Fiorano, en hij werd toegejuicht door honderden fans. Ook zijn nieuwe teamgenoot Charles Leclerc kwam de baan op, en volgende week komen ze weer in actie tijdens een nieuwe TPC-test en een bandentest.

Red Bull Racing

Bij het team van Red Bull Racing gaan ze zich dit jaar richten op het terugveroveren van de titel. Liam Lawson meldde zich afgelopen week voor het eerst op de fabriek in Milton Keynes. De Nieuw-Zeelander paste zijn stoeltje en groette zijn nieuwe monteurs. Wereldkampioen Max Verstappen was nog niet te zien op de fabriek in de video’s van Red Bull. Hij heeft al wel weer geracet, want hij kwam in actie tijdens de 24 uur van Daytona op iRacing.

Mercedes

Mercedes staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen. Ze laten Andrea Kimi Antonelli debuteren, en de Italiaan heeft zijn eerste meters al gereden. Anderhalve week geleden kwam hij op het circuit van Jerez in actie in een gecamoufleerde Mercedes. Hij bestuurde daar de W11 uit 2020, waardoor Mercedes niet hoefde te voldoen aan de TPC-regels. George Russell heeft nog geen test afgewerkt.

Aston Martin

Het team van Aston Martin heeft een drukke winter achter de rug. Ze kondigden aan dat CEO Andy Cowell een dubbelrol gaat vervullen in het komende seizoen. Hij wordt ook de teambaas, en Mike Krack heeft een stapje teruggedaan. Coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll zijn nog niet gesignaleerd op de baan. Ze zijn waarschijnlijk wel allang bezig met de laatste voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

Alpine

Bij het team van Alpine hopen ze dit jaar terug te kunnen slaan. In de winter werd Franco Colapinto aangetrokken als reservecoureur, en hij nam afgelopen week direct plaats in de simulator. Ook Jack Doohan meldde zich in Enstone, hij paste zijn stoeltje en kijkt uit naar zijn eerste volledige seizoen. Pierre Gasly staat minder onder druk dan zijn nieuwe teamgenoot.

Haas

Het nieuwe rijdersduo van Haas heeft een aantal drukke dagen achter de rug. Oliver Bearman en Esteban Ocon kwamen in actie tijdens een TPC-test op Jerez. Ook Toyota-talent Ritomo Miyata mocht hier rijden. Ocon maakte afgelopen week meters op de simulator in Maranello. De voorbereidingen bij de Amerikaanse renstal op het nieuwe seizoen zijn dus in volle gang.

Racing Bulls

Bij Racing Bulls hebben de coureurs ook de eerste meters van het nieuwe jaar gereden. Yuki Tsunoda en Isack Hadjar betraden afgelopen week het circuit van Imola voor een TPC-test. Ze reden veel meters, en ook hier werd gebruikgemaakt van een geheimzinnige livery. Het worden belangrijke weken voor het team, want met Hadjar hebben ze een nieuwe naam in huis gehaald.

Williams

Het team van Williams beschikt dit jaar met Carlos Sainz en Alexander Albon over twee sterke coureurs. Sainz kwam over van Williams, en hij meldde zich anderhalve week geleden voor het eerst in Grove. Albon liet zijn gezicht afgelopen week zien op de fabriek, waar hij het stoeltje paste. Williams is al goed bezig met de voorbereidingen, en ze deelden de beelden van de fire-up al vroeg in de maand.

Sauber

Bij het team van Sauber gaan ze een bijzonder jaar in. Het wordt het laatste seizoen dat ze als Sauber op de grid staan, in 2026 worden ze immers het fabrieksteam van Audi. Teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi verliet het team in de winter, en nieuwe coureurs Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg hebben zich gemeld. Afgelopen week reden ze in een zwarte Sauber een TPC-test op het circuit van Imola.